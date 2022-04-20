Кава й інші продукти, що пригнічують. Що варто виключити з раціону під час війни

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Є продукти, які розхитують емоційний стан більше за інші, сприяючи тривожному та/або депресивному розладу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Як це працює та чи означає, що їх слід викинути в прірву?

Алкоголь

Сприяє підвищенню рівня кортизолу (гормону стресу) в організмі, за рахунок чого посилює почуття тривоги та занепокоєння.

На жаль, способу уникнути такого впливу алкоголю на тіло, крім його неспоживання, немає.

Зазначу, що грає роль частота й доза: що більші порції алкоголю та регулярніше споживання, то вираженіший тривожний ефект.

Кава, матча, чорний і зелений чай, какао, чорний шоколад, енергетичні напої

Фото: кофе

Кофеїн підвищує кортизол -> стимулює тривогу.

Якщо зупинитися на безпечних дозах кофеїну (300-400 мг/день), то ризик негативного на організм — у т.ч. на рівень тривожності — низький. Бажаємо більше напоїв? Додаємо безкофеїнові: декаф, трав'яні чаї, воду.

Скільки кофеїну у..? (цифри орієнтовні)

- порції американо, робуста (170 мл) — 160 мг

- порції американо, арабіка (170 мл) — 80 мг

- бляшанці енергетика (240 мл) — 80 мг

- чашці матчі (170 мл) — 70 мг

- чашці чорного пакетованого чаю (240 мл) — 50 мг

- філіжанці зеленого чаю (240 мл) — 30 мг

- порції какао, приготовленого з 1-ї чайної ложки какао-порошку без гірки, — 15 мг

- 10 г чорного 56% шоколаду — 20 мг

- порції декафу (170 мл) — близько 3-5 мг

Цукрозамінник аспартам

Пригнічує утворення серотоніну (гормону щастя).

Це не єдиний недолік аспартаму, до речі. Він також сприяє збідненню мікробіоти ШКТ, що може призводити до ендокринних розладів і екстраваги.

Уникнути шкоди? — Не споживати чи споживати зрідка, коли дуже захотілося саме того напою з аспартамчиком (найчастіше зустрічається у складі "дієтичних" газованих напоїв).

Джерело: Ганна Пархоменко