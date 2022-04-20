Кава й інші продукти, що пригнічують. Що варто виключити з раціону під час війни
Дієтолог радить утримуватися від умовно "шкідливих" продуктів
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Є продукти, які розхитують емоційний стан більше за інші, сприяючи тривожному та/або депресивному розладу.
Як це працює та чи означає, що їх слід викинути в прірву?
Алкоголь
Сприяє підвищенню рівня кортизолу (гормону стресу) в організмі, за рахунок чого посилює почуття тривоги та занепокоєння.
На жаль, способу уникнути такого впливу алкоголю на тіло, крім його неспоживання, немає.
Зазначу, що грає роль частота й доза: що більші порції алкоголю та регулярніше споживання, то вираженіший тривожний ефект.
Кава, матча, чорний і зелений чай, какао, чорний шоколад, енергетичні напої
Кофеїн підвищує кортизол -> стимулює тривогу.
Якщо зупинитися на безпечних дозах кофеїну (300-400 мг/день), то ризик негативного на організм — у т.ч. на рівень тривожності — низький. Бажаємо більше напоїв? Додаємо безкофеїнові: декаф, трав'яні чаї, воду.
Скільки кофеїну у..? (цифри орієнтовні)
- порції американо, робуста (170 мл) — 160 мг
- порції американо, арабіка (170 мл) — 80 мг
- бляшанці енергетика (240 мл) — 80 мг
- чашці матчі (170 мл) — 70 мг
- чашці чорного пакетованого чаю (240 мл) — 50 мг
- філіжанці зеленого чаю (240 мл) — 30 мг
- порції какао, приготовленого з 1-ї чайної ложки какао-порошку без гірки, — 15 мг
- 10 г чорного 56% шоколаду — 20 мг
- порції декафу (170 мл) — близько 3-5 мг
Цукрозамінник аспартам
Пригнічує утворення серотоніну (гормону щастя).
Це не єдиний недолік аспартаму, до речі. Він також сприяє збідненню мікробіоти ШКТ, що може призводити до ендокринних розладів і екстраваги.
Уникнути шкоди? — Не споживати чи споживати зрідка, коли дуже захотілося саме того напою з аспартамчиком (найчастіше зустрічається у складі "дієтичних" газованих напоїв).
Джерело: Ганна Пархоменко