Що з'їсти, аби діяти. Раціон їжі для позбавлення від прокрастинації

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У тебе бувало, що нависає якесь завдання (може, вже навіть підгоряти починає), а ти п'єш дев'яте капучино, жуєш п'ятий бутерброд, гортаєш інсту і така: "Ні, мабуть, уже не сьогодні..."?

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Прокрастинація — латиною буквально "відкладати на завтра". А враховуючи, що більшість із нас виросли на "не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні", ось це відтягування роботи супроводжується почуттям провини.

Почуття провини спонукає до легалізації пауз: просто так відкладати не можна, потрібна причина. Яка ж причина? О, я їм! Ніхто ж не штовхатиме мене, поки я їм, правильно?

Так їжа стає прикриттям для прокрастинації, а якщо прокрастинації в житті людини багато, це може бути історією про систематичне переїдання.

Але, можливо, і навпаки.

Їжа може лікувати й профілактувати прокрастинацію!

Як? Стимулюючи мозок (і шлунково-кишковий тракт) до утворення певних медіаторів – суперагентів продуктивності — або прямо забезпечуючи ними.

Фото: Getty Images

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Оселедець, сардини, скумбрія та лосось, печінка тріски — джерела DHA ненасичених омега-3 жирних кислот, компонента нейронів головного мозку, необхідного для того, щоб думки стрибали від нейрона до нейрона, як зайчики. Це суперсприяє продуктивності, тому що прискорює вирішення завдань і попереджає гнітюче: "Ця робота надовго, так що ну її".

Сир із пліснявою — донатор білка спермідину, що покращує пам'ять. Ти принаймні пам'ятатимеш усі свої завдання.

Квашена капуста, її родичка кімчі, бочкові огірки та помідори, темпі та нато (ферментована соя), місо-паста та місо-суп, йогурт та інші кисломолочні продукти — це пробіотики. Пробіотики колонізують шлунково-кишковий тракт "продуктивними" штамами мікрофлори — оптимізують роботу кишечника — прокачують його антистрес функції — в тому числі продукцію серотоніну — позитивний настрій, менше страху невдачі — менше чинників відкладати завдання.

Джерело: Ганна Пархоменко