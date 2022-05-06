Чи потрібно їсти щогодини. Як зрозуміти, коли ви дійсно голодні

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Начебто шлунковий сік (соляна кислота + пепсин), ферменти підшлункової залози та жовч згодом "підлаштуються" та виділятимуться по годинах в оптимальній кількості, що піднесе якість травлення до небес.

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Пофантазуємо, як це має працювати, які гормональні механізми забезпечать погодинну секрецію травних соків?

Я зустрічала гіпотезу, що звичка їсти, наприклад, обід о 14, сприяє утворенню умовного рефлексу "14-а година — голод". А голод начебто має стимулювати виділення соляної кислоти. Так-от, він не стимулює.

Що таке голод? Це суб'єктивне відчуття потреби в їжі, що є наслідком зниження глюкози й інсуліну крові, перебування шлунка в скороченому (не розтягнутому) стані та надходження в кров гормона голоду ґреліна, що стимулює дії ґреліна на дугоподібне ядро ​​гіпоталамуса ("центр голоду").

Думки про їжу, фантазії про їжу, апетитні запахи

Отже, ГОЛОД ні до чого. Рефлекс, який виробляється при харчуванні по годинах, називається не "14:00 — голод", а "14:00 — думки про їжу — їжа". Це має такий вигляд: 14:00 — "о, друга година дня, час обідати, в кафетерії щойно бачила свіженький хачапурі з яєчком" -> виділення шлункового соку -> їжа.

Тааак, все ніби круто. Чи не все?

Не все.

Ось ця прив'язка до годинника та рефлекс "14:00 — обід" якось не в'яжуться з чутливістю до власного тіла, його потреб СЬОГОДНІ.

Усі дні різні. Навіть якщо в людини дуже розмірене життя, ніяк не можна припустити, зголодніє вона сьогодні через 4 години після сніданку або через 5. Тому що це залежить а) від сніданку, б) від психологічного та фізичного навантаження, в) від якості сну попередньої ночі як мінімум .