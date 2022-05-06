Чи потрібно їсти щогодини. Як зрозуміти, коли ви дійсно голодні
Я зустрічала гіпотезу, що звичка їсти, наприклад, обід о 14, сприяє утворенню умовного рефлексу "14-а година — голод". А голод начебто має стимулювати виділення соляної кислоти. Так-от, він не стимулює.
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Начебто шлунковий сік (соляна кислота + пепсин), ферменти підшлункової залози та жовч згодом "підлаштуються" та виділятимуться по годинах в оптимальній кількості, що піднесе якість травлення до небес.
Пофантазуємо, як це має працювати, які гормональні механізми забезпечать погодинну секрецію травних соків?
Я зустрічала гіпотезу, що звичка їсти, наприклад, обід о 14, сприяє утворенню умовного рефлексу "14-а година — голод". А голод начебто має стимулювати виділення соляної кислоти. Так-от, він не стимулює.
Що таке голод? Це суб'єктивне відчуття потреби в їжі, що є наслідком зниження глюкози й інсуліну крові, перебування шлунка в скороченому (не розтягнутому) стані та надходження в кров гормона голоду ґреліна, що стимулює дії ґреліна на дугоподібне ядро гіпоталамуса ("центр голоду").
Думки про їжу, фантазії про їжу, апетитні запахи
Отже, ГОЛОД ні до чого. Рефлекс, який виробляється при харчуванні по годинах, називається не "14:00 — голод", а "14:00 — думки про їжу — їжа". Це має такий вигляд: 14:00 — "о, друга година дня, час обідати, в кафетерії щойно бачила свіженький хачапурі з яєчком" -> виділення шлункового соку -> їжа.
Тааак, все ніби круто. Чи не все?
Не все.
Ось ця прив'язка до годинника та рефлекс "14:00 — обід" якось не в'яжуться з чутливістю до власного тіла, його потреб СЬОГОДНІ.
Усі дні різні. Навіть якщо в людини дуже розмірене життя, ніяк не можна припустити, зголодніє вона сьогодні через 4 години після сніданку або через 5. Тому що це залежить а) від сніданку, б) від психологічного та фізичного навантаження, в) від якості сну попередньої ночі як мінімум .