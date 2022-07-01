Что съесть, чтобы действовать. Рацион еды для избавления от прокрастинации

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

У тебя бывало, что нависает какая-то задача (может, уже даже подгорать начинает), а ты пьешь девятое капучино, жуешь пятый бутерброд, листаешь инсту и такая "Нет, ну, пожалуй, уже не сегодня… "?

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Прокрастинация — на латыни буквально "откладывать на завтра". А учитывая, что большинство из нас выросли на "не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня", вот это оттягивание работы сопровождается чувством вины

Чувство вины побуждает к легализации пауз: просто так откладывать нельзя, нужна причина. Какая же причина? О, я ем! Никто же не будет пинать меня, пока я ем, верно?

Так пища становится прикрытием для прокрастинации, а, если прокрастинации в жизни человека много, это может быть историей о систематическом переедании.

Но может быть и наоборот.

Пища может лечить и профилактировать прокрастинацию!

Каким образом? — Стимулируя мозг (и ЖКТ) к образованию определенных медиаторов – суперагентов производительности или прямо снабжая их.

Фото: Getty Images

Сохраняйте список продуктов и закрывайте проекты вовремя!

Сельдь, сардины, скумбрия и лосось, печень трески – источники DHA ненасыщенных омега-3 жирных кислот – компонент нейронов головного мозга, необходимый для того, чтобы мысли прыгали от нейрона к нейрону как зайчики. Это суперспособствует производительности, потому что ускоряет решение задач и предупреждает удручающее "эта работа надолго, так что ну ее".

Сыр с плесенью – донатор белка спермидина – улучшает память. Ты по крайней мере будешь помнить все свои задачи.

Квашеная капуста, ее родственница кимчи, бочковые огурцы и помидоры, темпе и натто (ферментированная соя), мисо-паста и мисо-суп, йогурт и другие кисломолочные продукты – это пробиотики. Пробиотики колонизируют ЖКТ "продуктивными" штаммами микрофлоры — оптимизируют работу кишечника — прокачивают его антистресс функции – в т.ч. продукцию серотонина — положительный настрой, меньше страха неудачи — меньше причин откладывать задачку.

Источник: Анна Пархоменко