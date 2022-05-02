Зрители потребовали убрать Эмбер Херд из второй части "Аквамена"

По мнению поклонников Деппа, Херд должна на себе прочувствовать все то, через что прошел Джони.

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Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд еще продолжается, и вердикт судьи пока не озвучен, однако уже сейчас актриса столкнулась с первыми неприятностями. На фоне многочисленных скандалов и разоблачений, которые прозвучали и продолжают звучать на заседаниях, ее карьера пошатнулась. Так, ее появление во второй части "Аквамена" под названием "Аквамен и Затерянное королевство" составит не более 10 минут, сообщает TMZ.

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На данный момент доподлинно неизвестно, было ли так прописано в сценарии с самого начала, или же это решение режиссера уже после всплывших скандалов и поведения Херд в семье.

Съемки картины закончились в январе 2022-го. Режиссер Джеймс Ван опубликовал в соцсети поздравительный пост с Джейсоном Момоа, исполнителем главной роли, и Патриком Уилсоном, новым героем, однако ни словом не упомянул Эмбер. Последняя тоже не особо продвигала вторую часть "Аквамена", больше сосредоточившись на личной жизни и на материнстве, поскольку летом прошлого года она сообщила о том, что у нее есть дочь.

Сокращение роли до минут не единственная беда Херд. Как пишет Daily Mail, поклонники Джонни Деппа умоляют режиссеров DC и Warner Bros и вовсе исключить актрису из сиквела после шокирующих обвинений в домашнем насилии, которые появились в суде за последние несколько недель. Соответствующая петиция уже набрала три миллиона голосов.

Фото: Скриншот

По их мнению, Эмбер должна постигнуть та же участь, что и Джонни, которого из-за ее обвинений в домашнем насилии исключили из франшизы "Фантастические твари", а также ему не светит роль капитана Джека Воробья в шестой части "Пиратов Карибского моря", сценарий к которой актер вызвался написать сам.

Ранее мы писали о том, что адвоката Эмбер Херд Элейн Брекендорф заподозрили в том, что она является давней поклонницей Джонни Деппа. По мнению поклонников актера, своей работой она может саботировать интересы клиентки.