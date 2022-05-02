Глядачі вимагали прибрати Ембер Герд із другої частини "Аквамена"

На думку шанувальників Деппа, Герд повинна відчути все те, через що пройшов Джоні.

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Суд між Джонні Деппом та Ембер Герд ще триває, і вердикт судді поки не озвучений, проте вже зараз акторка зіштовхнулася з першими неприємностями. На тлі численних скандалів та викриттів, які пролунали та продовжують звучати на засіданнях, її кар'єра похитнулася. Так, її поява у другій частині "Аквамена" під назвою "Аквамен та Загублене королівство" становитиме не більш як 10 хвилин, повідомляє TMZ.

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На цей час достеменно невідомо, чи було так прописано в сценарії з самого початку, чи це рішення режисера вже після скандалів і поведінки Герд у сім'ї.

Зйомки картини закінчились у січні 2022-го. Режисер Джеймс Ван опублікував у соцмережі вітальний пост із Джейсоном Момоа, виконавцем головної ролі, та Патріком Вілсоном, новим героєм, проте ні словом не згадав Ембер. Остання теж не особливо просувала другу частину "Аквамена", більше зосередившись на особистому житті та на материнстві, оскільки влітку минулого року вона повідомила про те, що має доньку.

Скорочення ролі до хвилин не єдине лихо Герд. Як пише Daily Mail, шанувальники Джонні Деппа благають режисерів DC і Warner Bros і зовсім виключити акторку із сиквела після приголомшливих звинувачень у домашньому насильстві, які з'явилися в суді за останні кілька тижнів. Відповідна петиція вже набрала три мільйони голосів.

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На їхню думку, Ембер має отримати ту ж долю, що й Джонні, якого через її звинувачення в домашньому насильстві виключили з франшизи "Фантастичні звірі", а також йому не світить роль капітана Джека Горобця в шостій частині "Піратів Карибського моря". сценарій, до якої актор зголосився написати сам.

Раніше ми писали про те, що адвокатку Ембер Герд Елейн Брекендорф запідозрили, що вона є давньою шанувальницею Джонні Деппа. На думку шанувальників актора, своєю роботою вона може саботувати інтереси клієнтки.