Белла Хадид отправилась на вечеринку после Met Gala в нижнем белье

После официального приема большинство селебрити отправились на афтепати

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Белла Хадид, которая на Met Gala появилась в кожаном корсете, уже раскритикованном модными таблоидами, для вечеринки, которая прошла после, выбрала куда более открытый и откровенный наряд. Об этом пишет Daily Mail.

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Афтепати Met Gala проходила в отеле Standard в Нью-Йорке. И многие звезды отправились туда, даже не сменив платья. Но Белла Хадид выбрала куда более легкий наряд, а проще говоря, нижнее белье.

Модель надела черный корсет с глубоким декольте и кружевные розетки, прикрывающие грудь. А также дополнила образ кружевной юбкой, чулками и босоножками на шпильке.

[ + – ] Белла Хадид отправляется на афтерпати Met Gala

На Met Gala Беллу сопровождал ее бойфренд Марк Калман, с которым она встречается уже более года, но на вечеринку она почему-то не взяла его с собой.

[ + – ] Белла Хадид отправляется на афтерпати Met Gala Фото: Backgrid

Известно, что на этой же вечеринке после официальной красной дорожки в Институте костюма встретились Кайя Гербер с новым парнем Остином Батлером, Кендалл Дженнер и счастливые молодожены Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм.

Напомним, темой Met Gala стал "Позолоченный гламур", но не все приглашенные гости следовали теме бала. По мнению модных критиков, количество безвкусных и скучных нарядов зашкаливало. И некоторые из них уже стали мемами в Сети, как свадебное платье с кепкой, выбранное Кайли Дженнер.

Впрочем, звездой вечера стала Ким Кардашьян, которая ради считанных минут в платье Мэрилин Монро три недели изводила себя диетами. Зато теперь о ее выходе в платье за пять миллионов долларов пишут таблоиды по всему миру.