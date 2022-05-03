Белла Хадід вирушила на вечірку після Met Gala у спідній білизні

Після офіційного прийому більшість селебріті вирушили на афтепаті.

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Белла Хадід, яка на Met Gala з'явилася в шкіряному корсеті, вже розкритикованому модними таблоїдами, для вечірки, яка пройшла після, обрала відкритіше та відвертіше вбрання. Про це пише Daily Mail.

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Афтепаті Met Gala проходило в готелі Standard у Нью-Йорку. І багато зірок вирушили туди, навіть не змінивши сукні. Але Белла Хадід вибрала легше вбрання, а простіше кажучи, спідню білизну.

Модель одягла чорний корсет з глибоким декольте та мереживні розетки, що прикривають груди. А також доповнила образ мереживною спідницею, панчохами та босоніжками на шпильці.

[ + – ] Белла Хадід вирушає на афтерпаті Met Gala

На Met Gala Беллу супроводжував її бойфренд Марк Калман, з яким вона зустрічається вже понад рік, але на вечірку вона чомусь не взяла його із собою.

[ + – ] Белла Хадід вирушає на афтерпаті Met Gala Фото: Backgrid

Відомо, що на цій же вечірці після офіційної червоної доріжки в Інституті костюму зустрілися Кайя Гербер із новим хлопцем Остіном Батлером, Кендал Дженнер та щасливі молодята Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем.

Нагадаємо, темою Met Gala став "Позолочений гламур", але не всі запрошені гості дотримувалися теми балу. На думку модних критиків, кількість несмачних та нудних нарядів зашкалювала. І деякі з них вже стали мемами в Мережі, як весільну сукню з кепкою, обрану Кайлі Дженнер.

Втім, зіркою вечора стала Кім Кардаш'ян, яка заради лічених хвилин у сукні Мерилін Монро три тижні зводила себе дієтами. Натомість тепер про її вихід у сукні за п'ять мільйонів доларів пишуть таблоїди у всьому світі.