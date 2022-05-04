Уилла Смита настигла новая неприятность

Кроме того, что новый стендап-проект актера не будет реализован, также отменены съемки второго сезона уже существующего шоу Смита, в котором он выступал ведущим и исполнительным продюсером.

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Пощечина Крису Року от Уилла Смита на церемонии награждения премией "Оскар" пустила под откос карьеру актера, и даже спустя время неприятности продолжают преследовать лауреата престижнейшей кинопремии мира, сообщает Deadline. Стриминговый Netflix не планирует транслировать новый комедийный стендап-проект Уилла Смита, который был анонсирован еще в июне 2021 года. Актер был исполнительным продюсером в Westbrook Studios.

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Причиной такого решения стал инцидент на "Оскаре", и на данный момент никаких планов по нему нет.

Кроме того, Netflix отменил съемки второго сезона стендап-шоу Joka для Roku, который производится Смитом и Джадой Пинкетт Смит, Westbrook Studios и Topgolf Entertainment Group. Стриминговый сервис запустил сериал, который появился благодаря приобретению короткометражного сервиса Quibi в марте. В нем представлено множество стендапов, в том числе Панки Джонсон и Крис Эстрада.

В шоу принимали участие многообещающие, признанные и легендарные комики, исследующие природу комедии и ее уникальную способность объединять людей. В сериале, снятом на площадке Topgolf и других популярных локациях Лас-Вегаса, были представлены стендап-сеты, а также беседы один на один между Смитом и комиками, откровенные интервью и документальные моменты за кулисами и в городе. В нем участвовали Барон Вон, Меган Гейли, Панки Джонсон, Шон Паттон, Роузбад Бейкер, Шейн Торрес, Клейтон Инглиш, Кристи Кьелло, Ванесса Гонсалес, Мартин Урбано, Сэм Таллент, Дэвид Гбори, Джеки Фабулоус, Крис Эстрадед, Релл Баттл и Дафник Спрингс. с особыми выступлениями Джорджа Уоллеса, Деми Адехуйигбе и Шона Васаби.

[ + – ] Шоу Joka ограничилось только первым сезоном Фото: Соцсети

"Это не соревнование, это возможность посмеяться", – говорил Смит, который выступал и исполнительным продюсером, в трейлере.

Журналисты в этом случае исключают, что причиной отмены съемок стала выходка Смита на "Оскаре". Скорее всего, этому передовали низкие рейтинги шоу.

Уилл Смит ударил Криса Рока после того, как тот пошутил про прическу жены Уилла Джады Пинкетт-Смитт, которая лишилась волос из-за алопеции. Актер вышел на сцену и отвесил Року пощечину.

На следующий день Смит извинился, но это не помогло. Он покинул Американскую киноакадемию и в течение 10 лет не сможет посещать церемонии "Оскар". В то же время Sony Pictures заморозила возможное продолжение "Плохих парней", а Netflix поступила тем же образом с боевиком Fast and Loose со Смитом в главной роли.

После случившегося Смит улетел в Индию.