Вілл Сміт зазнав нової неприємності

Крім того, що новий стендап-проєкт актора не буде реалізовано, також скасовано зйомки другого сезону вже існуючого шоу Сміта, в якому він виступав ведучим і виконавчим продюсером.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ляпас Крісу Року від Вілла Сміта на церемонії нагородження премією "Оскар" пустив під укіс кар'єру актора, і навіть через час неприємності продовжують переслідувати лауреата найпрестижнішої кінопремії світу, повідомляє Deadline. Стримінговий Netflix не планує транслювати новий комедійний стендап-проєкт Вілла Сміта, який анонсували ще в червні 2021 року. Актор був виконавчим продюсером у Westbrook Studios.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Причиною такого рішення став інцидент на "Оскарі", і наразі жодних планів щодо нього немає.

Крім того, Netflix відмінив зйомки другого сезону стендап-шоу Joka для Roku, який проводиться Смітом і Джадою Пінкетт Сміт, Westbrook Studios та Topgolf Entertainment Group. Стримінговий сервіс запустив серіал, який з'явився завдяки придбанню короткометражного сервісу Quibi в березні. У ньому представлено безліч стендапів, у тому числі Панкі Джонсон і Кріс Естрада.

У шоу брали участь перспективні, визнані та легендарні коміки, що досліджують природу комедії та її унікальну здатність поєднувати людей. У серіалі, знятому на майданчику Topgolf та інших популярних локаціях Лас-Вегаса, були представлені стендап-сети, а також бесіди віч-на-віч між Смітом і коміками, відверті інтерв'ю та документальні моменти за лаштунками та в місті. У ньому брали участь Барон Вон, Меган Гейлі, Панкі Джонсон, Шон Паттон, Роузбад Бейкер, Шейн Торрес, Клейтон Інгліш, Крісті К'єлло, Ванесса Гонсалес, Мартін Урбано, Сем Таллент, Девід Гборі, Джекі Фабулоус, Кріс Естрадед, Релл Баттл і Дафнік Спрингс із особливими виступами Джорджа Воллеса, Демі Адехуїгбе та Шона Васабі.

"Це не змагання, це можливість посміятися", — говорив Сміт, який виступав і виконавчим продюсером у трейлері.

Журналісти в цьому випадку виключають, що причиною скасування зйомок стала витівка Сміта на "Оскарі". Швидше за все, цьому передували низькі рейтинги шоу.

Вілл Сміт ударив Кріса Рока після того, як той пожартував про зачіску дружини Вілла Джади Пінкетт-Смітт, яка втратила волосся через алопецію. Актор вийшов на сцену й дав Року ляпас.

Наступного дня Сміт вибачився, але це не допомогло. Він залишив Американську кіноакадемію та протягом 10 років не зможе відвідувати церемонії "Оскар". У той же час Sony Pictures заморозила можливе продовження "Поганих хлопців", а Netflix вчинив так само з бойовиком Fast and Loose зі Смітом у головній ролі.

Після того, що сталося, Сміт полетів у Індію.