Белла Хадид снялась в полупрозрачном и обнаженном платье (фото)

Знаменитость продолжает эпатировать публику своими откровенными образами.

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид примерила платье Jean Paul Gaultier из коллекции 2004 года. Снимками знаменитость поделилась на своей Intagram-странице с более чем 51 млн подписчиков.

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25-летняя Белла позирует в полупрозрачном и обнаженном платье с акцентным декольте и воздушным шлейфом. На лице супермодели легкий макияж, а волосы стилисты собрали в аккуратный пучок.

[ + – ] Белла Хадид в платье Jean Paul Gaultier 2004 года

Как известно, Белла позировала для издания Interview Magazine.

Подписчики знаменитости уже оценили ее новый образ. "Ты мой ангел!", "Ты просто непревзойденная в этом платье", "Ты как Синди Кроуфорд", — комментируют серию снимков фолловеры Хадид.

[ + – ] Новая съемка Беллы Хадид

Супермодель Белла Хадид не первая возвращается к стильным образам прошлых десятилетий. Накануне американская модель Эмили Ратаковски вышла на красную дорожку Met Gala в откровенном платье, которое в свое время продемонстрировала на подиуме канадская супермодель Ясмин Гаури.

Также Фокус писал о довольно откровенном образе Беллы Хадид на вечеринке Met Gala. Супермодель появилась на афтепати в одном нижнем белье, чем произвела фурор у публики.