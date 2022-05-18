69-летняя Брижит Макрон показала, с чем эффектно сочетать джинсы скинни

Строгий образ первая леди Франции разбавила блузой с бантом.

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Первая леди Франции Брижит Макрон продолжает рушить все стереотипы о возрасте и появляется на публике в нарядах, которые потом копируют многие куда более молодые модницы.

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Совсем недавно мадам Макрон была замечена на улицах Парижа в черных джинсах скинни и черной блузе с большим бантом, которая облегчила несколько строгий образ, а дополнила аутфит первая леди замшевыми лодочками на высоком каблуке от Manolo Blahnik. Поверх этого ансамбля Брижит накинула длинное двубортное пальто прямого кроя и надела солнцезащитные очки.

Отметим, что она питает слабость к облегающим джинсам, зауженным брюкам, а также к коротким платьям и юбкам, не стесняясь демонстрировать свои стройные ноги. Также неизменными атрибутами образа Брижит Макрон остаются сумочки, высокие каблуки, визуально удлинняющие ноги и добавляющие рост, и часто шарфы или шейные платки. Однако не чужды ей и более строгие образы.

[ + – ] Брижит Макрон в стильном пальто и не менее стильном образе Фото: Legion-Media

Так, на инаугурации своего супруга 8 мая мадам Макрон появилась в белоснежном платье и жакете от своего любимого бренда Louis Vuitton.

Напомним, жена французского президента столкнулась с оскорбительными обвинениями в том, что она якобы родилась мужчиной, но сделала операцию по смене пола. Брижит не стала терпеть подобные вещи и решила защищать свои честь и достоинство в суде.

В подтверждение того, что подобная информация не имеет под собой никаких оснований, в Сети опубликовали расследование о том, где родилась и провела детство будущая первая леди. Кроме того, журналисты показали ее детские снимки.

Эмманюэль Макрон женился на своей бывшей учительнице французского языка в 2007. Жена старше его на 24 года, вместе с тем это обстоятельство не помешало им стать одной из самых крепких и обсуждаемых пар.