69-річна Бріжит Макрон показала, з чим ефектно поєднувати джинси скіні

Суворий образ перша леді Франції розбавила блузою з бантом.

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Перша леді Франції Бріжит Макрон продовжує руйнувати всі стереотипи про вік і з'являється на публіці в костюмах, які потім копіюють багато молодших модниць.

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Зовсім нещодавно мадам Макрон була помічена на вулицях Парижа в чорних джинсах скіні та чорній блузі з великим бантом, яка полегшила дещо суворий образ, а доповнила аутфіт перша леді замшевими човниками на високому підборі від Manolo Blahnik. Поверх цього ансамблю Бріжит накинула довге двобортне пальто прямого крою і вдягла сонцезахисні окуляри.

Зазначимо, що вона має слабкість до обтислих джинсів, звужених штанів, а також до коротких сукень і спідниць, не соромлячись демонструвати свої стрункі ноги. Також незмінними атрибутами образу Бріжит Макрон залишаються сумочки, високі підбори, що візуально подовжують ноги і додають ріст, і часто шарфи або шийні хустки. Однак не чужі їй і суворіші образи.

[ + – ] Бріжит Макрон у стильному пальті та не менш стильному образі Фото: Legion-Media

Так, на інавгурації свого чоловіка 8 травня мадам Макрон з'явилася в білій сукні та жакеті від свого улюбленого бренду Louis Vuitton.

Нагадаємо, дружина французького президента зіткнулася з образливими звинуваченнями в тому, що вона нібито народилася чоловіком, але зробила операцію зі зміни статі. Бріжит не стала терпіти подібні речі та вирішила захищати свою честь і гідність у суді.

На підтвердження того, що подібна інформація не має під собою жодних підстав, у мережі опублікували розслідування про те, де народилася та провела дитинство майбутня перша леді. Окрім того, журналісти показали її дитячі знімки.

Емманюель Макрон одружився зі своєю колишньою вчителькою французької мови в 2007. Дружина старша за нього на 24 роки, разом із тим ця обставина не завадила їм стати однією з найміцніших пар.