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Тина Кароль познакомилась с котом Степаном и назвала сумму, собранную для Украины в Каннах

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Фото: tina_karol | Тина Кароль и кот Степан

Две украинские знаменитости встретились на территории Франции.

Украинская певица Тина Кароль встретилась со знаменитым котом Степаном из Харькова и раскрыла сумму, которую удалось собрать на нужды Украины на Каннском кинофестивале. Фото она поделась на своей Instagram-странице.

"Нам удалось! 💪🏻 На Каннском фестивале, вместе с @goldenglobes собрали 75 000$ на поддержку и развитие киноиндустрии Украины 🇺🇦💞🥺", — отметила украинская знаменитость, которая недавно посетила Японию, а теперь появилась на официальном событии в Каннах.

Тина Кароль в Каннах

В частности, на различных мероприятиях в рамках Каннского кинофестиваля Тина Кароль познакомилась со звездой Instagram, харьковским котом Степаном, которого даже репостила на свою страницу Бритни Спирс.

"Ну и, конечно, невозможно было не увидеться с нашим "светским львом", @loveyoustepan, который, кстати, получил премию World influencers and bloggers Awards, за что поздравляем твою хозяйку и тебя. Ваша история эвакуации меня очень тронула", — отметила украинская певица.

Тина Кароль и кот Степан
Тина Кароль и кот Степан
Фото: tina_karol
Тина Кароль и кот Степан
Тина Кароль и кот Степан
Фото: tina_karol

Напомним, кот Степан, успешно эвакуировавшийся из Харькова вместе со своей хозяйкой, держит себя в форме и получил престижную блогерскую премию в Каннах. Вырученные средства знаменитый кот передаст на нужды Украины. А ранее он уже собрал более 10 тысяч долларов на помощь украинским животным, пострадавшим от войны.

Также Фокус писал о единственном сыне Тины Кароль, который сейчас учится в Лондоне. Певица поделилась редким кадром своего ребенка в честь годовщины смерти отца Вениамина.