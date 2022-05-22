Тіна Кароль познайомилася з котом Степаном та назвала суму, зібрану для України у Каннах

Дві українські знаменитості зустрілися на території Франції.

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Українська співачка Тіна Кароль зустрілася зі знаменитим котом Степаном з Харкова та розкрила суму, яку вдалося зібрати на потреби України на Каннському кінофестивалі. Фото вона поділася на своїй Instagram-сторінці.

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"Нам вдалося ! 💪🏻 На Каннському фестивалі, разом з @goldenglobes зібрали 75 000$ на підтримку та розвиток кіноіндустрії України 🇺🇦💞🥺", —зазначила українська знаменитість, яка нещодавно відвідала Японію, а тепер з'явилася на офіційній події у Каннах.

[ + – ] Тіна Кароль у Каннах

Зокрема на різноманітних заходах у межах Каннського кінофестивалю Тіна Кароль познайомилася із зіркою Instagram, харківським котом Степаном, якого навіть репостила на свою сторінку Брітні Спірс.

"Ну i, звiсно, неможливо було не побачитись з нашим "світським левом", @loveyoustepan, який, до речi, отримав премію World influencers and bloggers Awards , за що вiтаємо твою хазяйку i тебе. Ваша icторiя евакуацiï мене зворушила до щемiння у серцi", — зазначила українська співачка.

[ + – ] Тіна Кароль та кіт Степан Фото: tina_karol [ + – ] Тіна Кароль та кіт Степан Фото: tina_karol

Нагадаємо, кіт Степан, який успішно евакуювався із Харкова разом зі своєю хазяйкою, тримає себе у формі та отримав престижну блогерську премію у Каннах. Вилучені кошти знаменитий кіт передасть на потреби України. А раніше він вже зібрав понад 10 тисяч доларів на допомогу українським тваринам, які постраждали від війни.

Також Фокус писав про єдиного сина Тіни Кароль, який наразі навчається у Лондоні. Співачка поділилася рідкісним кадром своєї дитини в честь роковин смерті батька Веніаміна.