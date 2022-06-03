Брат Кейт Миддлтон оригинально поздравил королеву с Платиновым юбилеем

Родственник герцогини Кембриджской хорошо знает о любви королевы Великобритании к собакам, поэтому подготовил для нее тематическое поздравление.

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Брат будущей королевы Великобритании Джеймс Миддлтон не остался в стороне о празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II и опубликовал оригинальное поздравление на своей странице в Instagram.

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Он разместил снимок, на котором его собака Элла смотрит в камеру, одетая в бандану Юнион Джек.

"От одного матриарха другому! Желаем Ее Величеству всего наилучшего в ее особый юбилей", – написал Джеймс.

Подписчики не поскупились на комментарии, умилившись фотографии.

"Абсолютно нравится это", "Очаровательное фото — да здравствует королева !!!!", "Это просто самое милое", "Как это мило?!! Оригинально и очень мило! Я уверен, что королеве это понравится, потому что она очень любит собак!!", – отмечают они под публикацией.

Сестра Джеймса герцогиня Кембриджская тем временем произвела фурор, появившись вместе с женой принца Чарльза и своими тремя детьми на каретной процессии, выбрав для выхода в свет роскошное белое платье-пальто и шляпку в стиле "старого Голливуда". Позже она вместе с другими высокопоставленными членами королевской семьи появилась на балконе Букингемского дворца, чтобы наблюдать за пролетом ВВС.

Звездой дня стал четырехлетний племянник Джеймса Миддлтона принц Луи, который по-детски непосредственно реагировал на рев моторов самолетов.

Ранее мы писали о том, что Джеймс очень любит собак, ведь они помогли ему побороть тяжелую депрессию. Он подарил сестре одного из щенков породы кокер-спаниель, разведением которой серьезно занимается уже не первый год.