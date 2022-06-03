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Брат Кейт Міддлтон оригінально привітав королеву із Платиновим ювілеєм

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Джеймс Міддлтон
Фото: Instagram/James Middleton | Джеймс Міддлтон

Родич герцогині Кембриджської добре знає про любов королеви Великобританії до собак, тому підготував для неї тематичне привітання.

Брат майбутньої королеви Великобританії Джеймс Міддлтон не залишився осторонь святкування Платинового ювілею правління Єлизавети II та опублікував оригінальне привітання на своїй сторінці в Instagram.

Він розмістив знімок, на якому його собака Елла дивиться в камеру, одягнена у бандану Юніон Джек.

"Від одного матріарха іншому! Бажаємо Її Величності всього найкращого в її особливий ювілей", — написав Джеймс.

Підписники не поскупилися на коментарі, розчулившись від фото.

"Абсолютно подобається це", "Чарівне фото — нехай живе королева!!!!", "Це просто наймиліше", "Як це мило?!! Оригінально і дуже мило! Я впевнений, що королеві це сподобається, тому що вона дуже любить собак!!" — наголошують вони під публікацією.

Сестра Джеймса герцогиня Кембриджська тим часом викликала фурор, з'явившись разом із дружиною принца Чарльза та своїми трьома дітьми на каретній процесії, обравши для виходу у світ розкішну білу сукню-пальто та капелюшок у стилі "старого Голлівуду". Пізніше вона разом з іншими високопоставленими членами королівської родини з'явилася на балконі Букінгемського палацу, щоб спостерігати за прольотом ВПС.

Зіркою дня став чотирирічний племінник Джеймса Міддлтона принц Луї, який по-дитячому безпосередньо реагував на рев моторів літаків.

Раніше ми писали про те, що Джеймс дуже любить собак, адже вони допомогли йому подолати важку депресію. Він подарував сестрі одного з цуценят породи кокер-спаніель, розведенням якої серйозно займається вже не перший рік.