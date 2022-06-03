Брат Кейт Міддлтон оригінально привітав королеву із Платиновим ювілеєм

Родич герцогині Кембриджської добре знає про любов королеви Великобританії до собак, тому підготував для неї тематичне привітання.

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Брат майбутньої королеви Великобританії Джеймс Міддлтон не залишився осторонь святкування Платинового ювілею правління Єлизавети II та опублікував оригінальне привітання на своїй сторінці в Instagram.

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Він розмістив знімок, на якому його собака Елла дивиться в камеру, одягнена у бандану Юніон Джек.

"Від одного матріарха іншому! Бажаємо Її Величності всього найкращого в її особливий ювілей", — написав Джеймс.

Підписники не поскупилися на коментарі, розчулившись від фото.

"Абсолютно подобається це", "Чарівне фото — нехай живе королева!!!!", "Це просто наймиліше", "Як це мило?!! Оригінально і дуже мило! Я впевнений, що королеві це сподобається, тому що вона дуже любить собак!!" — наголошують вони під публікацією.

Сестра Джеймса герцогиня Кембриджська тим часом викликала фурор, з'явившись разом із дружиною принца Чарльза та своїми трьома дітьми на каретній процесії, обравши для виходу у світ розкішну білу сукню-пальто та капелюшок у стилі "старого Голлівуду". Пізніше вона разом з іншими високопоставленими членами королівської родини з'явилася на балконі Букінгемського палацу, щоб спостерігати за прольотом ВПС.

Зіркою дня став чотирирічний племінник Джеймса Міддлтона принц Луї, який по-дитячому безпосередньо реагував на рев моторів літаків.

Раніше ми писали про те, що Джеймс дуже любить собак, адже вони допомогли йому подолати важку депресію. Він подарував сестрі одного з цуценят породи кокер-спаніель, розведенням якої серйозно займається вже не перший рік.