Евгений Клопотенко показал, чем можно заменить хлеб

На вкус лемешки похожи на пресную мацу. Они готовятся быстро, и их с удовольствием едят как взрослые, так и дети.

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Хлеб является нежелательным продуктом для тех, кто хочет похудеть, поэтому известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает испечь альтернативу этому продукту и испечь ржаные лемешки.

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По виду они напоминают сухарики, но еще более тонкие, будто пресная маца. Лемешки идеально подойдут к мясу, рыбе, салатам и закускам. Их также можно брать на работу или в дорогу в качестве перекуса.

Если при приготовлении ржаную муку заменить на гречневую или кукурузную, то вкус готового продукта кардинально поменяется. В тесто можно добавлять семена льна, чеснок, карри, кунжута или других специй.

Ржаные лемешки

Ингредиенты:

Ржаная мука – 120 гр;

Вода – 30 мл;

Чеснок – 2 зубчика;

Семена льна – 1 ч. л;

Соль – одна щепотка.

Способ приготовления:

В миску всыпать муку и залить 30 мл кипятка, все хорошо перемешать. Затем к муке добавить лен, соль и два зубчика выдавленного чеснока. Массу необходимо хорошо перемешать, чтобы все составляющие равномерно распределились.

Взять противень и застелить его пергаментной бумагой. В это время духовку включить на 160 градусов, чтобы она разогревалась.

Взять силиконовую лопатку и распределить массу тонким слоем не больше 2-3 мм. Затем отправить все в духовку где-то на полчаса.

Когда лемешки полностью застынут, разломать их и подавать на стол вместо хлеба.

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