Євген Клопотенко показав, чим можна замінити хліб

На смак лемішки схожі на прісну мацу. Вони готуються швидко, і їх із задоволенням їдять як дорослі, і діти.

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Хліб є небажаним продуктом для тих, хто хоче схуднути, тому відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує спекти альтернативу цьому продукту та пекти житні лемішки.

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На вигляд вони нагадують сухарики, але ще тонші, ніби прісна маца. Лемішки ідеально підійдуть до м'яса, риби, салатів та закусок. Їх також можна брати на роботу або в дорогу як перекус.

Якщо при приготуванні житнє борошно замінити на гречане або кукурудзяне, то смак готового продукту кардинально зміниться. У тісто можна додавати насіння льону, часнику, каррі, кунжуту або інших спецій.

Житні лемішки

Складові:

Житнє борошно — 120 гр;

Вода — 30 мл;

Часник — 2 зубчики;

Насіння льону — 1 ч. л;

Сіль — одна щіпка.

Спосіб приготування:

У миску всипати борошно і залити 30 мл окропу, все добре перемішати. Потім до борошна додати льон, сіль та два зубчики видавленого часнику. Масу необхідно добре перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.

Взяти деко і застелити його пергаментним папером. У цей час духовку включити на 160 градусів, щоб вона розігрівалася.

Взяти силіконову лопатку та розподілити масу тонким шаром не більше 2-3 мм. Потім відправити все до духовки десь на пів години.

Коли лемішки повністю застигнуть, розламати їх і подавати на стіл замість хліба.

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