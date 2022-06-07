Врач посоветовал Елизавете II пересесть в инвалидное кресло и назвал причину

По мнению врача, королева могла бы популяризовать инвалидное кресло как один из инструментов личной свободы.

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96-летняя королева Елизавета II, которая с осени прошлого года практически всегда появляется с тростью, а в дни празднования Платинового юбилея своего правления и вовсе не выпускала ее из рук, должна смело пересесть в инвалидное кресло и не стесняться его даже на публике. Такое мнение выразил врач-терапевт Мартин Скарр, отметив, что такое решение стало бы для Ее Величества "инструментом личного освобождения".

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"Хотя со стороны простого терапевта может показаться неуместным давать непрошенные советы нашему монарху, я чувствую себя обязанным, почтительно и смиренно, настаивать на следующем: "Мадам, вам пора подать еще один новый знаменательный пример для нация — получив инвалидное кресло"", – заявил он.

Скарр акцентировал внимание на том, что подданные королевы "были опечалены" тем, что она пропустила несколько дней торжеств, в том числе службу благодарения в соборе Святого Павла, "из-за некоторого дискомфорта".

"Мы можем только догадываться, что это означало, но, учитывая, что мы знаем, что она не хочет отменять любое запланированное королевское появление, можно с уверенностью предположить, что эти проблемы были значительными", – отметил врач.

Инвалидное кресло стало бы оптимальным решением для королевы, которая испытывает трудности с мобильностью. Современная электрическая инвалидная коляска могла бы сделать ее мобильной, активной и позволить ей с удовольствием исследовать новые места.

[ + – ] Королева не выпускала трость из рук на мероприятиях по случаю Платинового юбилея Фото: Getty Images

"Более того, это также сделало бы желанную икону из жизненно важного средства передвижения, которое, несмотря на то, что им пользуются 1,2 миллиона британцев, все еще страдает от стойкого клейма", – уверен Скарр.

Как пример, доктор привел свою 93-летнюю мать, вынужденную пересесть в коляску. Женщина испытывала смущение от того, как на нее реагировали окружающие.

"Она принадлежит к поколению королевы и поэтому выросла в эпоху, когда сидеть в инвалидном кресле считалось слабым, каким-то умственно отсталым, а также имеющим физические потребности: люди мгновенно говорили с вами громко и медленно — если они говорили тебе вообще. Более того, моя мать принадлежит к поколению военного времени, воспитанному на упорном отпоре любым попыткам ущемления свободы, в их головах звучит воодушевляющий церковный клич "никогда не сдавайся". Однако наличие инвалидной коляски не означает сдачи. Вместо этого речь идет об использовании инструмента для личного освобождения. Это знает молодое поколение нации. Они выросли в восторге от подвигов спортсменов-колясочников, завоевавших медали на Паралимпийских играх", – пишет терапевт.

При этом устаревшие взгляды все еще стойки в обществе, особенно среди людей старше 60 лет, 2/3 из которых пользуются инвалидными колясками.

"Прямо сейчас миллионы пожилых людей могут жить в мире свободы — в мире, в котором смущение и предполагаемая стигма лишают их свободы, потому что они отказываются пользоваться инвалидными колясками. Но если бы они увидели, что Ее Величество пользуется им, как бы быстро изменилось их отношение. И почему должно быть стыдно нуждаться в средствах передвижения? Это всего лишь естественная часть старения — и почему бы человеку не гордиться тем, что он стар?", – резюмировал доктор.

Он отметил и тот момент, что после появления на публике королевы с тростью в руках популярность последней очень выросла. При этом трость стала не просто способом облегчить ходьбу, но и приобрела популярность как модный аксессуар:

"Трости королевы даже вызвали здоровую общественную дискуссию о том, какой размер палки лучше всего подходит для вашего телосложения и как лучше всего ее использовать. Только представьте, какой интерес возник бы, если бы Ее Величество появилась в сделанном на заказ королевском инвалидном кресле… Сударыня, вы проложили путь за семь десятилетий – и на десятом десятилетии вы все еще можете вести общество, продвигая наши национальные традиции вперед, всегда вперед. Пришло время для новой королевской кареты".

Напомним, эксперт по языку тела рассказала, что испытывала королева, когда появилась на балконе Букингемского дворца в последний вечер празднования Платинового юбилея.