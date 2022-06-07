Лікар порадив Єлизаветі II пересісти в інвалідне крісло і назвав причину

На думку лікаря, королева могла б популяризувати інвалідне крісло як один із інструментів особистої свободи.

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96-річна королева Єлизавета II, яка з осені минулого року практично завжди з'являється з тростиною, а в дні святкування Платинового ювілею свого правління зовсім не випускала її з рук, повинна сміливо пересісти в інвалідне крісло і не соромитися його навіть на публіці. Таку думку висловив лікар-терапевт Мартін Скарр, наголосивши, що таке рішення стало б для Її Величності "інструментом особистого визволення".

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"Хоча з боку простого терапевта може здатися недоречним давати непрохані поради нашому монарху, я відчуваю себе зобов'язаним, шанобливо і смиренно, наполягати на наступному: "Мадам, вам настав час подати ще один новий знаменний приклад для нації — отримавши інвалідне крісло", — заявив він.

Скарр акцентував увагу, що піддані королеви "були засмучені" тим, що вона пропустила кілька днів урочистостей, зокрема службу подяки у соборі Святого Павла, "через певний дискомфорт".

"Ми можемо тільки здогадуватися, що це означало, але з огляду на те, що ми знаємо, що вона не хоче скасовувати будь-яку заплановану королівську появу, можна з упевненістю припустити, що ці проблеми були значними", — зазначив лікар.

Інвалідне крісло стало б оптимальним рішенням для королеви, яка має труднощі з мобільністю. Сучасний електричний інвалідний візок міг би зробити її мобільною, активною і дозволити їй із задоволенням досліджувати нові місця.

[ + – ] Королева не випускала тростину з рук на заходах з нагоди Платинового ювілею Фото: Getty Images

"До того ж, це також зробило б бажану ікону з життєво важливого засобу пересування, який, незважаючи на те, що ним користуються 1,2 мільйона британців, все ще страждає від стійкого тавра", — упевнений Скарр.

Як приклад, лікар навів свою 93-річну матір, змушену пересісти у візок. Жінка відчувала збентеження від того, як на неї реагувало оточення.

"Вона належить до покоління королеви і тому виросла в епоху, коли сидіти в інвалідному кріслі вважалося слабкістю, якимось розумово відсталим, а також таким, що має фізичні потреби: люди миттєво говорили з вами голосно і повільно — якщо вони говорили з тобою взагалі. Понад те, моя мати належить до покоління воєнного часу, вихованого на завзятій відсічі будь-яким спробам утиску свободи, в їхніх головах звучить натхненний церковний клич "ніколи не здавайся. Проте наявність інвалідного візка не означає здачі. Замість цього йдеться про використання інструменту для особистого звільнення". Це знає молоде покоління нації. Вони виросли у захваті від подвигів спортсменів-візочників, які завоювали медалі на Паралімпійських іграх", — пише терапевт.

При цьому застарілі погляди все ще стійкі в суспільстві, особливо серед людей старше 60 років, 2/3 з яких користуються інвалідними візками.

"Прямо зараз мільйони людей похилого віку можуть жити у світі свободи — у світі, в якому збентеження і передбачувана стигма позбавляють їх свободи, тому що вони відмовляються користуватися інвалідними візками. Але якби вони побачили, що Її Величність користується ним, як би швидко змінилося їхнє ставлення. І чому має бути соромно потребувати засобів пересування? Це всього лише природна частина старіння — і чому б людині не пишатися тим, що вона стара?", — резюмував лікар.

Він зазначив і той момент, що після появи на публіці королеви з палицею в руках популярність останньої дуже зросла. При цьому тростина стала не просто способом полегшити ходьбу, а й набула популярності як модний аксесуар:

"Тростини королеви навіть викликали здорову суспільну дискусію про те, який розмір палиці найкраще підходить для вашої статури і як найкраще її використати. Тільки уявіть, який інтерес виник би, якби Її Величність з'явилася у зробленому на замовлення королівському інвалідному кріслі... Пані, ви проклали шлях за сім десятиліть — і на десятому десятилітті ви все ще можете вести суспільство, просуваючи наші національні традиції вперед, завжди вперед. Настав час для нової королівської карети".

Нагадаємо, експерт із мови тіла розповіла, що відчувала королева, коли з'явилася на балконі Букінгемського палацу в останній вечір святкування Платинового ювілею.