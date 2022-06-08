Мятая футболка и линялые джинсы: больного Брюса Уиллиса заметили в Лос-Анджелесе

Известный актер редко появляется на публике и ведет затворнический образ жизни в кругу своей семьи.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

67-летний голливудский актер Брюс Уиллис, у которого диагностировали афазию, после ухода из профессии ведет жизнь обычного американского пенсионера, однако интерес к нему со стороны папарацци по-прежнему высокий. Пример тому – новые фото "крепкого орешка", который с рожком мороженого прогуливался улицами Лос-Анджелеса в компании своего давнего друга Стивена Идса. Тот еще в начале 1990-х прошел путь от личного помощника Уиллиса до продюсера его фильмов..

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На Брюсе была красная мятая футболка из Катоны (штат Нью-Йорк), где он раньше владел большим поместьем с пятью спальнями, расположенном а 22 акрах земли в округе Вестчестер, которое он продал в 2019 году за $8,7 млн. Он также надел выцветшие джинсы и бейсболку с большой буквой "В", надвинув ее низко на глаза. Идс был во всем черном, а его длинные седые волосы развевались по ветру.

Уиллис и Идс вместе работали над "Последним бойскаутом" 1991 года (когда Уодс был помощником Уиллиса), "Войной Харта" 2002 года, четвертой частью "Крепкого орешка" 2007 года, "Однажды в Венеции" 2017 года и "Американской осадой" 2021 года.

Афазия, которую диагностировали у Уиллиса, – это "состояние, влияющее на способность к общению", которое "может сказаться на речи, а также на том, как человек пишет и понимает как устную, так и письменную речь", по данным клиники Майо. Его причиной могут быть травмы головы или инсульт, а также, возможно, опухоль головного мозга или болезнь Альцгеймера. Пациентов, живущих с этим заболеванием, обычно лечат с помощью логопеда и обучают способам невербального общения.

30 марта жена Уиллиса Эмма, его бывшая жена Деми Мур, а также пять дочерей актера от двух браков опубликовали совместное заявление в Instagram, в котором объявили о его болезни.

По их словам, голливудская икона "испытывала некоторые проблемы со здоровьем, и недавно у него диагностировали афазию, которая влияет на его когнитивные способности":

"В результате этого и с большим вниманием Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку".

Сейчас Уиллис ведет в основном затворнический образ жизни и редко появляется на публике.