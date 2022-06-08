М'ята футболка та вицвілі джинси: хворого Брюса Вілліса помітили в Лос-Анджелесі

Відомий актор рідко з'являється на публіці й веде самітницький спосіб життя в колі своєї сім'ї.

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67-річний голлівудський актор Брюс Вілліс, у якого діагностували афазію, після виходу з професії веде життя звичайного американського пенсіонера, проте інтерес до нього з боку папараці, як і раніше, високий. Приклад тому — нові фото "міцного горішка", який з ріжком морозива прогулювався вулицями Лос-Анджелеса в компанії свого давнього друга Стівена Ідса. Той ще на початку 1990-х пройшов шлях від особистого помічника Вілліса до продюсера його фільмів.

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На Брюсі була червона м'ята футболка з Катони (штат Нью-Йорк), де він раніше володів великим маєтком із п'ятьма спальнями, розташованому на 22 акрах землі в окрузі Вестчестер, який він продав у 2019 році за $8,7 млн. Він також одягнув вицвілі джинси та бейсболку з великою літерою "В", насунувши її низько на очі. Ідс був у всьому чорному, а його довге сиве волосся розвівалися на вітрі.

Вілліс та Ідс разом працювали над "Останнім бойскаутом" 1991 року (коли Водс був помічником Вілліса), "Війною Харта" 2002 року, четвертою частиною "Міцного горішка" 2007 року, "Одного разу у Венеції" 2017 року та "Американською облогою" 2021 року.

Афазія, яку діагностували у Вілліса, — це "стан, що впливає на здатність до спілкування", який "може позначитися на мові, а також на тому, як людина пише та розуміє як усне, так і письмове мовлення", за даними клініки Майо. Його причиною можуть бути травми голови або інсульт, а також можливо пухлина головного мозку або хвороба Альцгеймера. Пацієнтів, які живуть із цим захворюванням, зазвичай лікують за допомогою логопеда та навчають невербальному спілкуванню.

30 березня дружина Вілліса Емма, його колишня дружина Демі Мур, а також п'ять дочок актора від двох шлюбів опублікували спільну заяву в Instagram, в якій оголосили про його хворобу.

За їх словами, голлівудська ікона "зазнавала деяких проблем зі здоров'ям, і нещодавно в нього діагностували афазію, яка впливає на його когнітивні здібності":

"В результаті цього і з великою увагою Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього означала. Це справді складний час для нашої родини, і ми дуже вдячні вам за ваше незмінну любов, співчуття та підтримку".

Зараз Вілліс веде переважно самітницький спосіб життя і рідко з'являється на публіці.