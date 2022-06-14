Французские каникулы: внебрачный сын Шварценеггера похвастался отдыхом в Париже

Джозеф Баэна улетел в Париж со своим другом.

24-летний внебрачный сын голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна улетел из солнечного американского штата полюбоваться видами одной из красивейших европейских столиц – Парижа. Фотоотчет о пребывании там молодой человек опубликовал на своей странице в Instagram.

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Джозеф поднялся на Эйфелеву башню и показал панорамные виды оттуда на Елисейский дворец и кварталы города, а также продемонстрировал парижские хот-доги по семь евро за штуку. В карусели Баэны можно посмотреть и видео, на котором туристы и жители города разгуливают перед главной достопримечательностью французской столицы.

На одном из снимков сын Шварценеггера позирует с другом Джулианом Кайдзукой, который тоже живет в Малибу. Кто еще был с ними в Париже, Джозеф не рассказал.

Ранее мы писали о том, что парень показал фотографию своей матери Милдред, которая много лет работала горничной в доме Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Именно тогда менжду ней и ее работодателем вспыхнул роман, который продолжался около 10 лет. Когда у Милдред появился сын, она говорила всем, что его отцом является ее муж, однако с годами правда всплыла, поскольку ребенок был точной копией Арнольда.

Жена актера и политика вызвала Милдред на серьезный разговор, и та призналась, кто на самом деле является отцом ее Джозефа. После этого Мария подала на развод, который официально длился около 10,5 лет и завершился лиш в 2021-м.

Сейчас Джозеф активно общается со своим родителем, и тот часто делится с сыном профессиональными секретами. Баэна мечтает стать актером и завоевать титул "Мистер Олимпия", проводя по много часов в спортзале.