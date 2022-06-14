Французькі канікули: позашлюбний син Шварценеггера похвалився відпочинком у Парижі

Джозеф Баена полетів до Парижа зі своїм другом.

24-річний позашлюбний син голлівудського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена відлетів із сонячного американського штату помилуватися краєвидами однієї з найкрасивіших європейських столиць — Парижа. Фотозвіт про перебування там молодик опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Джозеф піднявся на Ейфелеву вежу і показав панорамні види звідти на Єлисейський палац та квартали міста, а також продемонстрував паризькі хот-доги сім євро за штуку. У каруселі Баени можна переглянути й відео, на якому туристи та жителі міста розгулюють перед головною пам'яткою французької столиці.

На одному зі знімків син Шварценеггера позує з другом Джуліаном Кайдзуком, який також живе в Малібу. Хто ще був із ними в Парижі, Джозеф не розповів.

Раніше ми писали про те, що хлопець показав фотографію своєї матері Мілдред, яка багато років працювала покоївкою в будинку Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер. Саме тоді між нею та її роботодавцем спалахнув роман, який тривав близько 10 років. Коли в Мілдред з'явився син, вона говорила всім, що його батьком є її чоловік, проте з роками правда спливла, оскільки дитина була точною копією Арнольда.

Дружина актора та політика викликала Мілдред на серйозну розмову, і та зізналася, хто насправді є батьком її Джозефа. Після цього Марія подала на розлучення, яке офіційно тривало близько 10,5 років і завершилося лише 2021-го.

Зараз Джозеф активно спілкується зі своїм батьком, і той часто ділиться із сином професійними секретами. Баена мріє стати актором і завоювати титул "Містер Олімпія", проводячи багато годин у спортзалі.