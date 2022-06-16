Сытно и очень аппетитно: салат с курицей и зеленым горошком

Такой салат украсит любой стол.

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Вкусный и сытный салат с курицей и зеленым горошком, приготовление которого не требует много времени, – отличный вариант для тех, кто ждет гостей или хочет перекусить. Предлагаем и вам приготовить это блюдо.

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Ингредиенты:

Куриные окорочка – 1 шт;

Яйца – 3 шт;

Консервированный зеленый горошек – 50 гр;

Майонез – 3 ст. л;

Свежий огурец – 1 шт;

Сыр твердый – 150 гр;

Зубчик чеснока – 2 шт;

Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить до готовности куриные яйца и окорок. В глубокую миску яйца мелко покрошить, натереть сыр, добавить нарезанный огурец и зеленый горошек. Далее необходимо добавить мелко нарезанное куриное мясо и прессованный чеснок. Заправить майонезом, посолить по вкусу. Все хорошо перемешать и переложить в салатник, посыпав готовое блюдо петрушкой. Кстати, при желании куриный окорочок можно заменить филе.

Чтобы салат был вкуснее, дать ему настояться, только затем подавать к столу.

Еще интереснее будет его вкус, если заправить салат домашним майонезом, рецептом которого ранее мы уже делились.

В целом же. лето – это настоящий сезон салатов, причем не только м мясом и майонезом, но и овощных, поскольку именно сейчас – обилие овощей и фруктов, выращенных на огородах, а значит, более полезных и качественных. Тем, кто любит необычные вкусовые сочетания, рекомендуем приготовить салат из помидоров с черешней и фетой. Те же, кто отдает предпочтение классике, могут приготовить традиционный греческий салат или салат "Цезарь".