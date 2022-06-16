Поживно й дуже апетитно: салат із куркою і зеленим горошком

Такий салат прикрасить будь-який стіл.

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Смачний і поживний салат із куркою і зеленим горошком, приготування якого не вимагає багато часу, — чудовий варіант для тих, хто чекає на гостей або хоче перекусити. Пропонуємо і вам приготувати цю страву.

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Інгредієнти:

курячі стегенця — 1 шт;

яйця — 3 шт.;

консервований зелений горошок — 50 г;

майонез — 3 ст. л;

свіжий огірок — 1 шт.;

сир твердий — 150 г;

зубчик часнику — 2 шт;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити до готовності курячі яйця та окіст. У глибоку миску яйця дрібно покришити, натерти сир, додати нарізаний огірок і зелений горошок. Далі необхідно додати дрібно нарізане куряче м'ясо та пресований часник. Заправити майонезом, посолити за смаком. Усе добре перемішати і перекласти в салатник, посипавши готову страву петрушкою. До речі, за бажання курячі стегенеця можна замінити на філе.

Щоб салат був смачнішим, дати йому настоятися, тільки потім подавати до столу.

Ще цікавішим буде його смак, якщо заправити салат домашнім майонезом, рецептом якого раніше ми вже ділилися.

Загалом же, літо — це справжній сезон салатів, причому не тільки м'ясом і майонезом, але й овочевих, оскільки саме зараз — безліч кількість овочів і фруктів, вирощених на городах, а значить, більш корисних і якісних. Тим, хто любить незвичайні смакові поєднання, рекомендуємо приготувати салат із помідорів з черешнею і фетою. Ті ж, хто надає перевагу класиці, можуть приготувати традиційний грецький салат або салат "Цезар".