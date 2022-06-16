Стало известно, какое телешоу смотрит вся королевская семья Великобритании
Королева Елизавета – любительница разнообразных телевизионных шоу.
Жена королевского внука принца Уильяма Кейт Миддлтон рассказала, какое шоу всегда смотрит королевская семья Великобритании. Об этом пишет Marie Claire.
Как сообщила герцогиня Кембриджская, в Букингемском дворце ежегодно следят за международным песенным конкурсом "Евровидение". А в 2022 году представитель Великобритании Сэм Райдер занял второе место на соревнованиях.
Судя по всему, и королева Елизавета Вторая, и вся королевская семья смотрели выступление Украины и слушали песню Kalush Orchestra "Стефания", которая в 2022 стала победной на конкурсе.
Кроме "Евровидения", 96-летняя Елизавета Вторая любит смотреть разные реалити-шоу, среди которых британские "Танцы со звездами".
Напомним, почему королеву Елизавету, которая в этом году отпраздновала свой Платиновый юбилей на престоле, никто не называет ее детским прозвищем.
Также Фокус писал о выступлении представителя Великобритании на "Евровидении-2022" Сэма Райдера для королевы Елизаветы. Артист был приглашен на концерт по поводу празднования Платинового юбилея монарха.