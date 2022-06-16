Стало відомо, яке телешоу дивиться вся королівська родина Великобританії

Королева Єлизавета — любителька різноманітних телевізійних шоу.

Дружина королівського онука принца Вільяма Кейт Міддлтон розповіла, яке шоу завжди дивиться королівська родина Великобританії. Про це пише Marie Claire.

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Як повідомила герцогиня Кембриджська, у Букінгемському палаці щороку слідкують за міжнародним пісенним конкурсом "Євробачення". А у 2022 представник Великобританії Сем Райдер посів друге місце на змаганнях.

Судячи з усього, і королева Єлизавета Друга, і уся королівська родина дивилися виступ України та слухали пісню Kalush Orchestra "Стефанія", яка у 2022 стала переможною на конкурсі.

[ + – ] Україна перемогла на "Євробаченні-2022", яке проходило в Італії Фото: Скріншот

Окрім "Євробачення", 96-річна британська монархиня полюбляє дивитися різні реаліті-шоу, серед яких британські "Танці із зірками".

Нагадаємо, чому королеву Єлизавету, яка цьогоріч відсвяткувала свій Платиновий ювілей на престолі, ніхто не називає її дитячим прізвиськом.

Також Фокус писав про виступ представника Великобританії на "Євробаченні-2022" Сема Райдера для королеви Єлизавети. Артист був запрошений на концерт з приводу святкування Платинового ювілею.