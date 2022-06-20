Принц Уильям запостил милый снимок с детьми в День отца

В Британии этот праздник отмечали 19 июня

В Британии и США накануне отмечали день отца. Так что в соцсетях появились снимки многих селебрити, которые отдавали дань уважения своим отцам. В королевской семье Великобритании решили не отставать и на официальном аккаунте герцогов Кембриджских появился снимок принца Уильяма с его детьми.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились в Сети ранее неопубликованной фотографией многодетного отца Уильяма и трех его детей: принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

Фотография была сделана в прошлом году, когда вся семья ездила в Иорданию. Именно из этой фотосессии был взят снимок для официальной рождественской открытки герцогов Кембриджских.

[ + – ] Принц Уильям с детьми Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Для семьи Кейт и Уильяма – Иордания – это особенная страна, так что снимок был выбран неслучайно. Кейт жила здесь несколько лет в юности и любит эту страну, но когда Уильям отправился туда с официальным визитом в 2018 году, она не смогла его сопровождать, так как только родила принца Луи.

Так что, как только малыш подрос, вся семья отправилась в отпуск именно в Иорданию.

На снимке герцог Кембриджский обнимает своих старших детей, восьмилетнего принца Джорджа и семилетнюю принцессу Шарлотту, а четырехлетний принц Луи сидит у него на плечах.

"Мы поздравляем отцов и дедушек всего мира с Днем отца!", — гласит подпись под фото.

Напомним, на скачках в Аскоте, которые прошли на минувшей неделе, Кейт Миддлтон появилась в платье в горошек, которое было похоже на платье ее покойной свекрови – принцессы Дианы. Появление герцогов на скачках стало сюрпризом. Сейчас они очень заняты переездом в новый дом.

Скоро семья принца Уильяма будет жить в коттедже Аделаида, рядом с Виндзорским замком. Чем, по слухам, королева очень рада.