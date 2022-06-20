Принц Вільям запостив милий знімок із дітьми у День батька

У Британії це свято відзначали 19 червня.

У Британії та США напередодні відзначали день батька. Тож у соцмережах з'явилися знімки багатьох селебріті, які віддавали шану своїм батькам. У королівській родині Великобританії вирішили не відставати і на офіційному обліковому записі герцогів Кембриджських з'явився знімок принца Вільяма з його дітьми.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям поділилися в Мережі раніше неопублікованою фотографією багатодітного батька Вільяма та трьох його дітей: принцами Джорджем та Луї та принцесою Шарлоттою.

Фотографію було зроблено минулого року, коли вся сім'я їздила до Йорданії. Саме з цієї фотосесії було взято знімок для офіційної різдвяної листівки герцогів Кембриджських.

[ + – ] Принц Вільям з дітьми Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Для сім'ї Кейт та Вільяма — Йорданія — це особлива країна, тому знімок був обраний невипадково. Кейт жила тут кілька років у юності і любить цю країну, але коли Вільям вирушив туди з офіційним візитом у 2018 році, вона не змогла його супроводжувати, бо тільки-но народила принца Луї.

Отже, щойно малюк підріс, вся сім'я вирушила у відпустку саме до Йорданії.

На знімку герцог Кембриджський обіймає своїх старших дітей, восьмирічного принца Джорджа та семирічну принцесу Шарлотту, а чотирирічний принц Луї сидить у нього на плечах.

"Ми вітаємо батьків і дідусів усього світу з Днем батька!", — підпис під фото.

Нагадаємо, на стрибках в Аскоті, які пройшли минулого тижня, Кейт Міддлтон з'явилася у сукні в горошок, яка була схожа на сукню її покійної свекрухи — принцеси Діани. Поява герцогів на стрибках стала сюрпризом. Нині вони дуже зайняті переїздом до нового будинку.

Незабаром сім'я принца Вільяма житиме в котеджі Аделаїда, поруч із Віндзорським замком. Чим, з чуток, королева дуже рада.