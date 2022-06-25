Кейт Миддлтон продемонстрировала простой летний образ во время официального визита

Герцогиня Кембриджская с мужем посетили фонд Джимми Кэмбриджа, который помогает бездомным с душевными проблемами

Кейт Миддлтон известна тем, что, обладая обширным гардеробом, надевая свои наряды по несколько раз, дополняя их новыми деталями и аксессуарами. На днях у герцогини выдался очень насыщенный визит в Кембридж, во время которого она продемонстрировала простое, но очень элегантное летнее платье. Фото появились в официальном Instagram герцогов Кембриджских.

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Для расслабляющей встречи с жителями графства Кембриджшир, Кейт выбрала летнее платье светлой расцветки. Предполагалось, что встреча пройдет активно, так что она обула свои любимые закрытые босоножки на танкетке. В которых уже появлялась на публике несчетное количество раз.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям во время визита в Кембриджшир Фото: dukeandduchessofcambridge

А когда пришло время ехать и любоваться на свой официальный портрет в музее Фицуильяма Кембриджского университета, то это же платье Кейт дополнила летним пальто лавандового цвета и сменила босоножки на элегантные замшевые лодочки такого же оттенка.

В том же наряде Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с основателем благотворительного фонда Джмии Кэмбриджем, с которым они знакомы уже более десяти лет.

Фонд Джимми помогает бездомным с ментальными проблемами.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям во время визита в Кембриджшир Фото: dukeandduchessofcambridge [ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям во время визита в Кембриджшир Фото: dukeandduchessofcambridge

Напомним, на знаменитых скачках в Аскоте, мать Кейт продемонстрировала общность вкусов в одежде, надев такое же платье, какое имеется у ее дочери. Оказалось, что оно идеально подходит под дресс-код Аскота предполагающий, что дамы должны быть одеты в легкие летние платья и очаровательные шляпки.

Сама Кейт, посетив Аскот, выбрала платье в горошек, похожее на известное платье принцессы Дианы.