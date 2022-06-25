Кейт Міддлтон продемонструвала простий літній образ під час офіційного візиту
Герцогиня Кембриджська з чоловіком відвідали фонд Джиммі Кембриджа, який допомагає бездомним із душевними проблемами.
Кейт Міддлтон відома тим, що, маючи великий гардероб, надягає свої вбрання по кілька разів, доповнюючи їх новими деталями й аксесуарами. Днями в герцогині видався дуже насичений візит до Кембриджу, під час якого вона продемонструвала просту, але дуже елегантну літню сукню. Фото з'явилися в офіційному Instagram герцогів Кембриджських.
Для розслабленої зустрічі з жителями графства Кембриджшир Кейт обрала літню сукню світлого кольору. Передбачалося, що зустріч пройде активно, тому вона взула свої улюблені закриті босоніжки на танкетці, у яких уже з'являлася на публіці безліч разів.
А коли настав час їхати й милуватися своїм офіційним портретом у музеї Фіцвільяма Кембриджського університету, то цю ж сукню Кейт доповнила літнім пальтом лавандового кольору та змінила босоніжки на елегантні замшеві човники такого ж відтінку.
У тому ж вбранні Кейт Міддлтон і принц Вільям зустрілися із засновником благодійного фонду Джиммі Кембриджем, із яким вони знайомі вже понад десять років.
Фонд Джиммі допомагає бездомним із ментальними проблемами.
Нагадаємо, на знаменитих перегонах в Аскоті мати Кейт продемонструвала спільність смаків в одязі, одягнувши таку ж сукню, яка є в її дочки. Виявилося, що воно ідеально підходить під дрес-код Аскота, який говорить, що дами повинні бути одягнені в легкі літні сукні та чарівні капелюшки.
Сама Кейт, відвідавши Аскот, обрала сукню в горошок, схожу на відому сукню принцеси Діани.