Кейт Міддлтон продемонструвала простий літній образ під час офіційного візиту

Герцогиня Кембриджська з чоловіком відвідали фонд Джиммі Кембриджа, який допомагає бездомним із душевними проблемами.

Кейт Міддлтон відома тим, що, маючи великий гардероб, надягає свої вбрання по кілька разів, доповнюючи їх новими деталями й аксесуарами. Днями в герцогині видався дуже насичений візит до Кембриджу, під час якого вона продемонструвала просту, але дуже елегантну літню сукню. Фото з'явилися в офіційному Instagram герцогів Кембриджських.

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Для розслабленої зустрічі з жителями графства Кембриджшир Кейт обрала літню сукню світлого кольору. Передбачалося, що зустріч пройде активно, тому вона взула свої улюблені закриті босоніжки на танкетці, у яких уже з'являлася на публіці безліч разів.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям під час візиту до Кембриджширу Фото: dukeandduchessofcambridge

А коли настав час їхати й милуватися своїм офіційним портретом у музеї Фіцвільяма Кембриджського університету, то цю ж сукню Кейт доповнила літнім пальтом лавандового кольору та змінила босоніжки на елегантні замшеві човники такого ж відтінку.

У тому ж вбранні Кейт Міддлтон і принц Вільям зустрілися із засновником благодійного фонду Джиммі Кембриджем, із яким вони знайомі вже понад десять років.

Фонд Джиммі допомагає бездомним із ментальними проблемами.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям під час візиту до Кембриджширу Фото: dukeandduchessofcambridge [ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям під час візиту до Кембриджширу Фото: dukeandduchessofcambridge

Нагадаємо, на знаменитих перегонах в Аскоті мати Кейт продемонструвала спільність смаків в одязі, одягнувши таку ж сукню, яка є в її дочки. Виявилося, що воно ідеально підходить під дрес-код Аскота, який говорить, що дами повинні бути одягнені в легкі літні сукні та чарівні капелюшки.

Сама Кейт, відвідавши Аскот, обрала сукню в горошок, схожу на відому сукню принцеси Діани.