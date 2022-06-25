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Кейт Міддлтон продемонструвала простий літній образ під час офіційного візиту

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Кейт Міддлтон, літня сукня, модний образ, принц Вільям
Фото: dukeandduchessofcambridge | Кейт Міддлтон і принц Вільям під час візиту до Кембриджширу

Герцогиня Кембриджська з чоловіком відвідали фонд Джиммі Кембриджа, який допомагає бездомним із душевними проблемами.

Кейт Міддлтон відома тим, що, маючи великий гардероб, надягає свої вбрання по кілька разів, доповнюючи їх новими деталями й аксесуарами. Днями в герцогині видався дуже насичений візит до Кембриджу, під час якого вона продемонструвала просту, але дуже елегантну літню сукню. Фото з'явилися в офіційному Instagram герцогів Кембриджських.

Для розслабленої зустрічі з жителями графства Кембриджшир Кейт обрала літню сукню світлого кольору. Передбачалося, що зустріч пройде активно, тому вона взула свої улюблені закриті босоніжки на танкетці, у яких уже з'являлася на публіці безліч разів.

Кейт Міддлтон, літня сукня, модний образ, принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям під час візиту до Кембриджширу
Фото: dukeandduchessofcambridge

А коли настав час їхати й милуватися своїм офіційним портретом у музеї Фіцвільяма Кембриджського університету, то цю ж сукню Кейт доповнила літнім пальтом лавандового кольору та змінила босоніжки на елегантні замшеві човники такого ж відтінку.

У тому ж вбранні Кейт Міддлтон і принц Вільям зустрілися із засновником благодійного фонду Джиммі Кембриджем, із яким вони знайомі вже понад десять років.

Фонд Джиммі допомагає бездомним із ментальними проблемами.

Кейт Міддлтон, літня сукня, модний образ, принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям під час візиту до Кембриджширу
Фото: dukeandduchessofcambridge
Кейт Міддлтон, літня сукня, модний образ, принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям під час візиту до Кембриджширу
Фото: dukeandduchessofcambridge

Нагадаємо, на знаменитих перегонах в Аскоті мати Кейт продемонструвала спільність смаків в одязі, одягнувши таку ж сукню, яка є в її дочки. Виявилося, що воно ідеально підходить під дрес-код Аскота, який говорить, що дами повинні бути одягнені в легкі літні сукні та чарівні капелюшки.

Сама Кейт, відвідавши Аскот, обрала сукню в горошок, схожу на відому сукню принцеси Діани.