Изуродованную неудачной косметической процедурой Линду Евангелисту заметили на прогулке

В обрюзгшей и располневшей жещине тяжело узнать одну из самых красивых моделей 90-ых.

Бывшая канадская супермодель и икона 90-х Линда Евангелиста была замечена папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Когда-то одна из первых красавиц планеты выглядела неряшливо в растянутых спортивних штанах, кое-как заправленной футболке и джинсовой куртке, пишет Daily Mail. Она отказалась от макияжа и собрала волосы в пучок, сочетая образ с очками в широкой оправе и сандалиями Birkenstock. Лицо 57-летней Линды хранит на себе отпечток неудачной операции, которая буквально изуродовала ее.

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Фотографы застали ее в тот момент, когда она ловила такси Uber и собиралась сесть в машину.

Позже она переоделась в длинное струящееся серое платье, и ее видели с букетом цветов, когда она заходила в здание.

Всего несколько дней назад СМИ облетела новость о том, что бывший муж экс-супермодели, 72-летний французский агент Джеральд Мари организовал торговлю девушками внутри своего международного модельного агентства Elite Model Management и якобы сам изнасиловал 13 моделей в возрасте 14 лет. Кроме того, он, считал их "нефотогеничными" и заставлял их принимать кокаин, чтобы они оставались худыми. Это был период в 80-90-ые года, когда Мари стал одним из самых влиятельных людей в модной индустрии.

53-летняя американская модель Кэрре Саттон заявила в продолжающемся судебном процессе, что неоднократно подвергалась нападениям после того, как босс модели завербовал ее в 1985 году 16-летней. Она также утверждала, что Мари, которая был женат на Евангелисте с 1987 по 1993 год, "продавал" ее и других женщин влиятельным и богатым мужчинам по всей Европе. Он был известен как "Харви Вайнштейн индустрии моды".

Все эти события будут подробно описаны в предстоящем документальном сериале под названием "Скаутинг для девочек: самый темный секрет моды", который выйдет в эфир на канале Sky 1 июля. Мари же отвергает все обвинения, выдвинутые против него.

Возвращаясь к Евангелисте и ее изменениям во внешности, напомним, что еще в сентябре прошлого года она рассказала в Instagram, что решила скрыться от глаз общественности после того, как в 2016 году у нее развилась редкая реакция на косметическую процедуру. Криолиполиз, называемый CoolSculpting, был разработан для уменьшения жировых клеток, но дал обратный эффект. По словам Линды, вскоре после посещения косметолога у нее начали появляться "выпуклости" по всему телу:

"Моим подписчикам, которые задавались вопросом, почему я не работаю, в то время как карьеры моих сверстниц процветают, – причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой Zeltiq CoolSculpting, которая сделала противоположное тому, что обещала. Это увеличило, а не уменьшило мои жировые клетки и оставило меня навсегда деформированной после двух болезненных, безуспешных корректирующих операций. Меня оставили, как описали СМИ, "неузнаваемой"".

Несколько месяцев спустя в интервью журналу People бывшая звезда подиума рассказала, как думала, что сходит с ума, и "перестала есть", когда у нее на подбородке, бедрах и в области груди начали появляться наросты, и как теперь она "боится бегать".

Тем не мене, спустя годы, она решила выйти из тени и даже снялась для журнала.

"Я не могу больше так жить, скрываясь и стыдясь. Я просто не могла больше жить в этой боли. Я готова наконец высказаться", – сказала она изданию.

Напомним, Евангелиста после длительного перерыва вернулась в соцсети.