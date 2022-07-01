Понівечену невдалою косметичною процедурою Лінду Євангелісту помітили на прогулянці

В обрюзглій і розповнілій жінці важко впізнати одну з найкрасивіших моделей 90-х.

Колишню канадську супермодель та ікону 90-х Лінду Євангелістe помітили папараці під час прогулянки Нью-Йорком. Колись одна з перших красунь планети мала неохайний вигляд у розтягнутих спортивних штанях, абияк заправленій футболці та джинсовій куртці, пише Daily Mail. Вона відмовилася від макіяжу та зібрала волосся в пучок, поєднуючи образ із окулярами у широкій оправі та сандалями Birkenstock. Обличчя 57-річної Лінди зберігає на собі відбиток невдалої операції, яка буквально знівечила її.

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Фотографи застали її в той момент, коли вона ловила таксі Uber і збиралася сісти в машину.

Пізніше вона переодяглася в довгу сіру сукню, що струмує, і її бачили з букетом квітів, коли вона заходила в будинок.

Лише кілька днів тому ЗМІ облетіла новина про те, що колишній чоловік екссупермоделі, 72-річний французький агент Джеральд Марі, організував торгівлю дівчатами всередині свого міжнародного модельного агентства Elite Model Management і нібито сам зґвалтував 13 моделей у віці 14 років. Крім того, він вважав їх "нефотогенічними" та змушував їх приймати кокаїн, щоб вони залишалися худими. Це був період 80-90-их років, коли Марі став одним із найвпливовіших людей у модній індустрії.

53-річна американська модель Керре Саттон заявила на судовому процесі, що триває, що неодноразово зазнавала нападів після того, як бос моделі завербував її в 1985 році 16-річною. Вона також стверджувала, що Марі, який був одружений із Євангелістою з 1987 по 1993 рік, "продавав" її та інших жінок впливовим і багатим чоловікам по всій Європі. Він був відомий як "Гарві Вайнштейн індустрії моди".

Усі ці події будуть детально описані в документальному серіалі під назвою "Скаутинг для дівчаток: найтемніший секрет моди", який вийде в ефір на каналі Sky 1 липня. Марі ж відкидає всі звинувачення проти нього.

Повертаючись до Євангелісти та її змін у вигляді, нагадаємо, що ще у вересні минулого року вона розповіла в Instagram, що вирішила втекти від очей громадськості після того, як у 2016 році в неї розвинулася рідкісна реакція на косметичну процедуру. Кріоліполіз, званий CoolSculpting, був розроблений для зменшення жирових клітин, але дав зворотний ефект. За словами Лінди, незабаром після відвідування косметолога в неї почали з'являтися "випуклості" по всьому тілу:

"Моїм підписникам, які ставили собі запитання, чому я не працюю, тоді як кар'єри моїх однолітків процвітають, — причина в тому, що я була жорстоко понівечена процедурою Zeltiq CoolSculpting, яка зробила протилежне того, що обіцяла. Це збільшило, а не зменшило мої жирові клітини та залишило мене назавжди деформованою після двох хворобливих, безуспішних коригувальних операцій, і мене, як описали ЗМІ, залишили "невпізнанною".

Декілька місяців потому в інтерв'ю журналу People колишня зірка подіуму розповіла, як думала, що божеволіє, і "перестала їсти", коли в неї на підборідді, стегнах і в області грудей почали з'являтися нарости, і як тепер вона "боїться бігати".

Проте через роки вона вирішила вийти з тіні та навіть знялася для журналу.

"Я не можу більше так жити, ховаючись і соромлячись. Я просто не могла більше жити в цьому болю. Я готова нарешті висловитися", — сказала вона.

Нагадаємо, Євангеліста після тривалої перерви повернулася до соцмереж.