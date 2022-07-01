Боевая Мурка: в теробороне Харькова появился пушистый сослуживец (видео)

Мурка несет службу в батальоне в качестве боевого кота в звании кошка-солдат.

В полку пушистых бойцов, противостоящих российской агрессии в Украине, прибыло. К уже известному на весь мир псу-саперу Патрону, коту-блогеру Степану, собирающему помощь для животных, оставшихся без крова и еды, и кошке Шафе, ставшей символом стойкости украинского народа, присоединилась кошка Мурка, которая теперь радует бойцов Харьковской отдельной бригады территориальной обороны. Воины показали нового питомца на своей странице в соцсети.

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"Животные всегда чувствуют опасность, поэтому во время войны они ищут место, где бы им было безопасно и уютно. Так в нашей бригаде появился маленький котенок, который сразу стал любимцем украинских защитников. Мурка была поставлена на военное обеспечение, но теперь несет службу в батальоне в качестве боевого кота в звании кошка-солдат", – говорится в подписи к видео.

На кадрах серая молодая кошка с любопытством осматривает территорию, а также ластится к бойцу теробороны.

Ранее мы рассказывали о животных, которые стали настоящими символами этой войны, и их список постоянно пополняется. Что касается пса Патрона, о котором упоминалось выше, то он отмечен медалью из рук президента Владимира Зеленского, а кот Степан получил престижную среди блогеров награду и собрал очередную помощь свои украинским собратьям.