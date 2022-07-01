Бойова Мурка: у теробороні Харкова з'явився пухнастий товариш по службі (відео)

Мурка несе службу в батальйоні як бойовий кіт у званні кішка-солдат.

До полку пухнастих бійців, які протистоять російській агресії в Україні, прибуло. До вже відомого на весь світ собаки-сапера Патрона, кота-блогера Степана, який збирає допомогу для тварин, котрі залишилися без даху над головою і їжі, і кішки Шафи, яка стала символом стійкості українського народу, приєдналася кішка Мурка, яка тепер радує бійців Харківської окремої бригади територіальної оборони. Воїни показали нового вихованця на своїй сторінці у соцмережі.

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"Тварини завжди відчувають небезпеку, тому під час війни вони шукають місце, де їм було б безпечно та затишно. Так у нашій бригаді з'явилося маленьке кошеня, яке відразу стало улюбленцем українських захисників. Мурка була поставлена на військове забезпечення, але тепер несе службу в батальйоні як бойовий кіт у званні кішка-солдат", — йдеться у підписі до відео.

На кадрах сіра молода кішка з цікавістю оглядає територію, а також ластиться до бійця тероборони.

Раніше ми розповідали про тварин, які стали справжніми символами цієї війни, та їх список постійно поповнюється. Щодо пса Патрона, про якого згадувалося вище, то він відзначений медаллю з рук президента Володимира Зеленського, а кіт Степан отримав престижну серед блогерів нагороду та зібрав чергову допомогу своїм українським побратимам.