Рулет из кабачков: простой рецепт вкусного сезонного блюда (видео)

Для приготовления этого блюда понадобиться потратить время, но результат того стоит.

Сезон кабачков продолжается, и после жареных, запеченных или ставших составляющей овощного торта, пришла пора приготовить кабачковый рулет. Свой рецепт этого блюда предлагает food-блогер Аnny.Сooking.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Кабачковый рулет

Ингредиенты:

Кабачки весом 500-550 гр – 2 шт;

Яйца – 3 шт;

Сметана – 2 ст. л;

Мука – 4 ст. л с горкой;

Сода – 1/3 ч. л;

Соль, перец по вкусу.

Для начинки:

Плавленый сырок – 2 шт;

Чеснок – 2 зубчика;

Сметана (майонез, крем-сыр) – 4 ст. л;

Томаты – 2 шт;

Шампиньоны – 3-4 шт;

Укроп, соль.

Способ приготовления:

Натереть на большой части терки кабачки, добавить полчайной ложки соли и оставить на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок.

Яйца слегка взбить, добавить сметану и снова перемешать, затем туда же положить отжатые тертые кабачки. Добавить муку, соду, перемешать.

На застеленный пергаментом противень вылить тесто и распределить его по всему листу тонким слоем. Лучше брать просиликоненный пергамент, к которому рулет после выпечки не прилипнет.

Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут, после чего вынуть противень из духовки и сразу переложить пергамент с тестом на твердую поверхность, положив под низ силиконовый коврик или досточки, чтобы масса остыла.

Далее необходимо приготовить начинку. Для этого смешать натертые сырки, натертый чеснок, укроп, соль. Томаты нарезать, грибы нарезать и поджарить.

Остывший корж смазать творожной начинкой, разложить томаты и грибы, после чего скрутить и поставить в холодильник на пару часов, чтобы рулет настоялся и пропитался.

Напомним, как приготовить вкусные маринованные кабачки.