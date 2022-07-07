Рулет із кабачків: простий рецепт смачної сезонної страви (відео)

Для приготування цієї страви доведеться витратити час, але результат того вартий.

Сезон кабачків триває, і після смажених, запечених або в складі овочевого торта, настав час приготувати кабачковий рулет. Свій рецепт цієї страви пропонує food-блогер Аnny.Сooking.

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Кабачковий рулет

Складові:

Кабачки вагою 500-550 гр — 2 шт.;

Яйця — 3 шт.;

Сметана — 2 ст. л.;

Борошно — 4 ст. л. із гіркою;

Сода — 1/3 ч. л.;

Сіль, перець до смаку.

Для начинки:

Плавлений сирок — 2 шт.;

Часник — 2 зубчики;

Сметана (майонез, крем-сир) — 4 ст. л.;

Томати — 2 шт.;

Печериці — 3-4 шт.;

Кріп, сіль.

Спосіб приготування:

Натерти на великій частині терки кабачки, додати пів чайної ложки солі та залишити на 10 хвилин, щоб кабачки пустили сік.

Яйця злегка збити, додати сметану та знову перемішати, потім туди ж покласти віджаті терті кабачки. Додати борошно, соду, перемішати.

На застелений пергаментом лист вилити тісто й розподілити його по всьому листу тонким шаром. Краще брати силіконовий пергамент, до якого рулет після випічки не прилипне.

Випікати при температурі 200 градусів 30 хвилин, після чого вийняти лист із духовки та відразу перекласти пергамент із тістом на тверду поверхню, поклавши під низ силіконовий килимок або дощечку, щоб маса охолола.

Далі необхідно приготувати начинку. Для цього змішати натерті сирки, натертий часник, кріп, сіль. Томати нарізати, гриби нарізати й підсмажити.

Корж, що остигнув, змастити сирною начинкою, розкласти томати й гриби, після чого скрутити й поставити в холодильник на кілька годин, щоб рулет настоявся та просочився.

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