Продюсер "Ласкового мая" назвал виновного в смерти Юрия Шатунова

По словам Андрея Разина, тело музыканта не отправляли на экспертизу, чтобы скрыть следы алкоголя и транквилизатора в крови.

Тело вокалиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова могли кремировать, чтобы утаить причину внезапной смерти. Такое мнение озвучил российский продюсер Андрей Разин.

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По его словам, Юрий Шатунов умер из-за администратора группы "Ласковый май" Аркадия Кудряшова и создателя коллектива Сергея Кузнецова, по вине которых музыкант подорвал свое здоровье, постоянно исполняя песни "Белые розы" и "Седая ночь".

Помимо этого, как рассказывает Андрей Разин, он не может себе простить тот факт, что когда-то сотрудничал с этими людьми в сфере шоу-бизнеса.

"В свое время приехал в оренбургский детдом № 2, где создавался "Ласковый май", Кузнецов уже не работал там музыкальным руководителем и находился под следствием. По словам директора детдома Валентины Николаевны Тазекеновой, он напился на работе, якобы в поисках туалета ходил голый по детским спальням и развращал детей. Вдобавок ко всему пропала часть доверенной Кузнецову музыкальной аппаратуры. После этого Валентина Николаевна уволила его и написала на него заявление в милицию", — утверждает продюсер в общении с журналистами.

Помимо этого, Разин обвинил Кузнецова и Кудряшова в том, что они настраивали Юрия Шатунова против него и вынуждали говорить, что у него выкрали все документы. По словам продюсера, он забрал паспорт у солиста "Ласкового мая" после того, как получил записку с угрозами о расправе над музыкантом.

Разин также рассказал, что предупреждал Кудряшова о состоянии здоровья Юрия Шатунова, которое могло ухудшиться на фоне длительных гастролей. У музыканта с детства были проблемы с сердцем, из-за чего его признали негодным к службе в армии.

"5 июня на концерте в Зеленограде у Юры случился сердечный приступ. Он ушел со сцены и свалился на кушетку. Ему вызвали скорую. Попросили сделать какой-нибудь укол. А от госпитализации в больницу отказались… И Шатунов практически в предынфарктном состоянии пел еще почти час. Чтобы он смог дотянуть до конца тура, ему давали то ли тазепам, то ли какой-то подобный транквилизатор, который назначают при болях в сердце", — продолжил продюсер и добавил, что он знаком с человеком, который лично видел, как Юрий Шатунов брал какие-то медикаменты у своего администратора.

Продюсер не исключает, что солист "Ласкового мая" мог умереть из-за сочетания транквилизаторов и алкоголя, а тело музыканта кремировали, чтобы скрыть причины смерти. Разин также сомневается, что кремация была последней волей Юрия Шатунова.

"Вы можете поверить, что Юра, который уже дышал с трудом, просил Кудряшова: "Аркаша, только сожгите меня, пожалуйста"? Думаю, Кудряшов сделал это, чтобы, не дай бог, не нашли следы транквилизаторов с алкоголем", — подытожил Андрей Разин в интервью журналистам.

Напомним, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер в конце июня от обширного инфаркта. Музыканта в критическом состоянии госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.

Похороны Юрия Шатунова состоялись 27 июня, но на траурном мероприятии не было ни одной знаменитости российского шоу-бизнеса. Позже продюсер Андрей Разин назвал причины смерти Юрия Шатунова и предположил, что в его гибели виновата судья Ставропольского суда.