Внучка Софии Ротару примерила стильную рубашку самого модного цвета лета 2022

Розовый цвет очень популярен этим летом.

21-летняя украинская модель и певица София Евдокименко, которая является внучкой легенды эстрады Софии Ротару и сейчас учиться в Нью-Йорке в Parsons For Design. продемонстрировала яркий летний образ, поделившись новым фото в Instagram.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На снимке девушка позирует в ярко-розовой рубашке оверзайз от Мax Mara. Образ она дополнила тоненькой цепочкой.

Судя по геолокации, снимок сделан в Беверли-Хиллс.

"Текущая мантра: Представь, Воплощай, Верь и Стань 🦋", – подписала она снимок.

София с первых дней начала российского вторжения открыто выступиа против агрессии РФ и призвала остановить геноцид украинцев. Она активно взялась помогать соотечественникам, собирая деньги и гуманитарку.

Соня – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, единственного сына и продюсера Софии Ротару. У нее также есть старший брат Анатолий. Не так давно мужчины попали в скандал. Они пытались сбежать с Украины в Молдову на надувной лодке, но были задержаны пограничниками. Анатолий Евдокименко спустя месяц после инцидента снова появился в соцсети.

Девушка встречается с миллионером Денисом Жадановым, который родом из Одессы, но стал успешен в США. Он является предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle и входит в рейтинг журнала Forbes "ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий".