Внучка Софії Ротару приміряла стильну сорочку наймоднішого кольору літа 2022

Рожевий колір дуже популярний цього літа.

21-річна українська модель та співачка Софія Євдокименко, яка є онукою легенди естради Софії Ротару і зараз навчається у Нью-Йорку в Parsons For Design. продемонструвала яскравий літній образ, поділившись новим фото в Instagram.

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На знімку дівчина позує в яскраво-рожевій сорочці оверзайз від Мax Mara. Образ вона доповнила тоненьким ланцюжком.

Судячи з геолокації, знімок зроблений у Беверлі-Гіллз.

"Теперішня мантра: Уяви, Втілюй, Вір та Стань 🦋", — підписала вона знімок.

Софія з перших днів початку російського вторгнення відкрито виступила проти агресії РФ і закликала зупинити геноцид українців. Вона активно взялася допомагати землякам, збираючи гроші та гуманітарку.

Соня — молодша донька Світлани та Руслана Євдокименко, єдиного сина та продюсера Софії Ротару. В неї також є старший брат Анатолій. Нещодавно чоловіки потрапили у скандал. Вони намагалися втекти з України до Молдови на надувному човні, але їх затримали прикордонники. Анатолій Євдокименко через місяць після інциденту знову з'явився в соцмережі.

Дівчина зустрічається з мільйонером Денисом Жадановим, який родом з Одеси, але став успішним у США. Він є підприємцем, віцепрезидентом із маркетингу компанії Readdle та входить до рейтингу журналу Forbes "ТОП-30 підприємців Європи у сфері технологій".