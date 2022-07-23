Кейт Миддлтон призналась, кто из детей похож на нее больше, чем на принца Уильяма

Одного из наследников герцогиня Кембриджская называет "своим близнецом".

Недавно поклонники королевской семьи в очередной раз убедились, что дети принца Уильяма как две капли воды похожи на своего отца.

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В честь девятого дня рождения принца Джорджа Кембриджи опубликовали его новое фото. На снимке невозможно не заметить колоссального сходства старшего сына Кейт Миддлтон и его отца, принца Уильяма. От светлых локонов и пробора на бок до сияющих глаз и заразительной улыбки — Джордж копия герцога Кембриджского в том же возрасте. Об этом пишет издание People.

[ + – ] Принц Джордж Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge [ + – ] Принц Уильям в 1989 году Фото: Getty Images [ + – ] Принц Уильм и принц Гарри с принцессой Дианой Фото: Getty Images [ + – ] Принцесса Шарлотта Фото: The Sun

Как известно, принцесса Шарлотта тоже как две капли воды похожа на своего знаменитого родителя. В этом признаются и сами герцог и герцогиня Кембриджские, шутливо называя Шарлотту мини-Уильям. Однажды пара едва не перепутала фотографию Уильяма в детстве со снимком Шарлотты.

Посмотрев на свое детское фото, принц Уильям удивленно сказал: "Это я? Потому что похоже на Шарлотту. Это невероятно". Кейт Миддлтон согласилась с супругом.

Однако природа сжалилась над герцогиней Кембриджской, и один из троих детей все-таки больше похож на нее, чем на знаменитого отца. Своим "близнецом" Кейт Миддлтон называет четырехлетнего сына принца Луи.

"Все всегда говорят о том, что Луи — вылитая Кейт", — сказал издании друг королевской семьи. По его словам, Кейт Миддлтон нравится, когда кто-то замечает их сходство с младшим сыном. "Она часто шутит, что он единственный из ее детей, кто действительно похож на нее!" — добавил собеседник People.

[ + – ] Принц Луи с Кейт Миддлтон во время Платинового юбилея правления Елизаветы II Фото: Getty Images

Как известно, четырехлетний Луи — самый непоседливый ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Во время Платинового юбилея он показывал характер, не желая участвовать в утомительных мероприятиях. Фотографии с забавным выражением скучающего Луи стали мемами. А некоторые поклонники королевской семьи даже пытались поставить малышу "диагноз", которым можно было бы объяснить его шумное поведение.

Фокус ранее рассказывал, какое шутливое прозвище для принца Джорджа придумали его одноклассники. Теперь так наследника британского престола называют дома.