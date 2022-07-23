Кейт Міддлтон зізналася, хто з дітей схожий на неї більше, ніж на принца Вільяма

Одного зі спадкоємців герцогиня Кембриджська називає "своїм близнюком".

Нещодавно шанувальники королівської родини вкотре переконалися, що діти принца Вільяма як дві краплі води схожі на батька.

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На честь дев'ятого дня народження принца Джорджа Кембріджі опублікували його нове фото. На знімку неможливо не помітити колосальної схожості старшого сина Кейт Міддлтон та його батька, принца Вільяма. Від світлих локонів і проділу на бік до сяючих очей і заразливої посмішки Джордж копія герцога Кембриджського в тому ж віці. Про це пише видання People.

[ + – ] Принц Джордж Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge [ + – ] Принц Вільям у 1989 році Фото: Getty Images [ + – ] Принц Вільм і принц Гаррі з принцесою Діаною Фото: Getty Images [ + – ] Принцеса Шарлотта Фото: The Sun

Як відомо, принцеса Шарлотта також як дві краплі води схожа на свого знаменитого батька. У цьому зізнаються і самі герцог та герцогиня Кембриджські, жартівливо називаючи Шарлотту міні-Вільям. Якось пара ледь не переплутала фотографію Вільяма у дитинстві зі знімком Шарлотти.

Подивившись своє дитяче фото, принц Вільям здивовано сказав: "Це я? Тому, що схоже на Шарлотту. Це неймовірно". Кейт Міддлтон погодилася з чоловіком.

Однак природа зглянулася на герцогиню Кембриджську, і один із трьох дітей все-таки більше схожий на неї, ніж на знаменитого батька. Своїм "близнюком" Кейт Міддлтон називає чотирирічного сина принца Луї.

"Всі завжди говорять про те, що Луї — вилита Кейт", — сказав один із королівської родини. За його словами, Кейт Міддлтон подобається, коли хтось помічає їхню схожість із молодшим сином. "Вона часто жартує, що він єдиний з її дітей, хто справді схожий на неї!" — додав співрозмовник People.

[ + – ] Принц Луї з Кейт Міддлтон під час Платинового ювілею правління Єлизавети II Фото: Getty Images

Як відомо, чотирирічний Луї — найнепосидючіша дитина Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Під час Платинового ювілею він показував характер, не бажаючи брати участь у стомливих заходах. Фотографії із кумедним виразом нудьгуючого Луї стали мемами. А деякі шанувальники королівської сім'ї навіть намагалися поставити малюкові "діагноз", яким можна було б пояснити його гучну поведінку.

Фокус раніше розповідав, яке жартівливе прізвисько для принца Джорджа вигадали його однокласники. Тепер так спадкоємця британського престолу називають удома.