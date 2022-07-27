Фанаты Бена Аффлека не дали ему спокойно покурить (видео)

Поклонники не смогли пройти мимо, увидев Бена Аффлека, который курил на пороге гостиницы.

Американский актер и режиссер Бен Аффлек, который сейчас вместе со своей новоиспеченной женой Дженнифер Лопес проводит медовый месяц в Париже, гуляя по улицам самого романтического города в мире в сопровождении нескольких охранников, не может остаться один ни на минуту.

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Так, в Сети появилось видео, на котором видно, как актера, вышедшего покурить, окружила толпа поклонников, норовивших сфотографироваться со знаменитостью.

Судя по кадрам, Бен проявил недюжинное терпение, и в перерывах между затяжками находил время, чтобы дать возможность очередному фанату сделать с ним снимок. Среди тех, кто хотел сфотографироваться с мировой знаменитостью, были как мужчины, так и пара женщин. За всем происходящим в стороне наблюдал один из бодигардов Аффлека.

После короткого фотосета актер выбросил окурок в урну и скрылся за дверью гостиницы.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес тайно поженились в Лас-Вегасе. В обозримом будущем они собираются собрать своих друзей и родных, чтобы устроить торжественное празднование этого события, однако на самой церемонии звезды были вдвоем. Таким образом пара хотела избежать пристального внимания со стороны прессы, которая в 2004 своей навязчивостью спровоцировала разрыв влюбленных за несколько дней до свадьбы. Также стало известно, что Джей Ло очень боялась, что Бен опять сорвет церемонию.

В Париже супруги выглядят очень счастливыми, а Дженнифер то и дело меняет дизайнерские наряды.