Фанати Бена Аффлека не дали йому спокійно покурити (відео)

Шанувальники не змогли пройти повз, побачивши Бена Аффлека, який курив на порозі готелю.

Американський актор і режисер Бен Аффлек, який зараз разом зі своєю новоспеченою дружиною Дженніфер Лопес проводить медовий місяць у Парижі, гуляючи вулицями найромантичнішого міста у світі у супроводі кількох охоронців, не може залишитися один ні на хвилину.

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Так, у мережі з'явилося відео, на якому видно, як актора, що вийшов покурити, оточив натовп шанувальників, які намагалися сфотографуватися зі знаменитістю.

Судячи з кадрів, Бен виявив неабияке терпіння, і в перервах між затяжками знаходив час, щоб дати можливість черговому фанату зробити з ним знімок. Серед тих, хто хотів сфотографуватись зі світовою знаменитістю, були як чоловіки, так і пара жінок. За всім, що відбувається осторонь, спостерігав один з охоронців Аффлека.

Після короткого фотосету актор викинув недопалок у смітник і сховався за дверима готелю.

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес таємно одружилися у Лас-Вегасі. В найближчому майбутньому вони збираються зібрати своїх друзів і рідних, щоб влаштувати урочисте святкування цієї події, однак на самій церемонії зірки були вдвох. Так пара хотіла уникнути пильної уваги з боку преси, яка у 2004 році своєю нав'язливістю спровокувала розрив закоханих за кілька днів до весілля. Також стало відомо, що Джей Ло дуже боялася, що Бен знову зірве церемонію.

У Парижі подружжя виглядає дуже щасливим, а Дженніфер постійно змінює дизайнерські вбрання.