Модные эксперты заметили новую деталь в нарядах Кейт Миддлтон

За 11 лет жизни в королевской семье жена принца Уильяма пересмотрела подход к некоторым деталям своего гардероба.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин давно завоевала звание модной иконы, а за ее стилем наблюдают и копируют его миллионы женщин по всему миру. Однако с годами Кейт Миддлтон изменила свой подход к выбору нарядов, пишет Hello. По наблюдениям модных обозревателей, стиль жены принца Уильяма претерпел существенные изменения с тех пор, как она стала членом королевской семьи в 2011 году.

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Например, герцогиня стала отдавать предпочтения образам с закрытыми руками. Так, на на BAFTA 2017 года она появилась в черном платье с открытыми плечами от Alexander McQueen с принтом, а уже через два года у этого же наряда появились рукава-крылышки.

Точно так же она поступила с потрясающим бело-золотым платьем от Alexander McQueen. Если в 2012 году оно было с прозрачными рукавами, то для BAFTA 2020 его переделали так, чтобы рукава не просвечивались.

Фото: Getty Images

Королевские обозреватели обратили внимание также на культовое клетчатое платье от Emilia Wickstead, которое Кейт надела на рождественский обед с королевой в 2019 году. Направляясь на мероприятие в Букингемский дворец, она сфотографировалась в роскошном праздничном наряде, но, в отличие от первоначального дизайна, Кейт снова отдала предпочтение непрозрачным рукавам.

Причина выбора именно этого стиля не ясна. Возможно, она посчитала, что это больше подходит для Рождества, или предпочитает одеваться консервативнее для определенных случаев.

При этом говорить, что герцогиня полностью отказалась от платьев с открытыми плечами, было бы неправильно. Недавнее тому подтверждение – майская премьера фильма "Топ Ган: Мэверик", где она появилась в роскошном черно-белом платье Roland Mouret.

Фото: Getty Images

Ранее модные эксперты объяснили, за что Кейт Миддлтон любит платья в горошек, а также, как ей удается столько времени спокойно проводить на каблуках.