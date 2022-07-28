Модні експерти помітили нову деталь у вбраннях Кейт Міддлтон

За 11 років життя в королівській родині дружина принца Вільяма переглянула підхід до деяких деталей свого гардеробу.

40-річна Кембриджська герцогиня Кетрін давно завоювала звання модної ікони, а за її стилем спостерігають і копіюють його мільйони жінок по всьому світу. Проте з роками Кейт Міддлтон змінила свій підхід до вибору вбрання, пише Hello. За спостереженнями модних оглядачів, стиль дружини принца Вільяма зазнав суттєвих змін із того часу, як вона стала членом королівської родини у 2011 році.

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Наприклад, герцогиня почала віддавати переваги образам із закритими руками. Так, на BAFTA 2017 року вона з'явилася в чорній сукні з відкритими плечима від Alexander McQueen із принтом, а вже через два роки в цього ж вбрання з'явилися рукави-крильця.

Так само вона вчинила з приголомшливою біло-золотою сукнею від Alexander McQueen. Якщо 2012 року вона була з прозорими рукавами, то для BAFTA 2020 його переробили так, щоб рукави не просвічувалися.

Фото: Getty Images

Королівські оглядачі звернули увагу також на культову картату сукню від Emilia Wickstead, яку Кейт одягла на різдвяний обід із королевою у 2019 році. Прямуючи на захід у Букінгемський палац, вона сфотографувалася в розкішному святковому вбранні, але, на відміну від початкового дизайну, Кейт знову віддала перевагу непрозорим рукавам.

Причина вибору цього стилю не зрозуміла. Можливо, вона вважала, що це більше підходить для Різдва, або вважає за краще одягатися консервативніше для певних випадків.

При цьому говорити, що герцогиня повністю відмовилася від суконь із відкритими плечима, було б неправильно. Нещодавнє підтвердження цього — травнева прем'єра фільму "Топ Ган: Меверік", де вона з'явилася в розкішній чорно-білій сукні Roland Mouret.

Фото: Getty Images

Раніше модні експерти пояснили, за що Кейт Міддлтон любить сукні в горошок, а також як їй вдається стільки часу спокійно проводити на підборах.