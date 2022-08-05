Журналисты выяснили, насколько богата Людмила Путина, бывшая жена российского президента

Оказалось, что после развода с Владимиром Путиным Людмила стала очень состоятельной женщиной и живет в свое удовольствие

Президент РФ Владимир Путин и его супруга Людмила Путина развелись в 2013 году. И с той поры про бывшую первую леди России известно очень мало. Но, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование и выяснил, что Людмила Путина не бедствует и вполне успешна в бизнесе, а главное, в новом браке.

О разводе четы Путиных стало известно внезапно, и сюжет был снят по очень неуклюже срежиссированому сценарию.

[ + – ] Владимир Путин и его первая жена Людмила Путина сообщили о разводе в сюжете про балет Фото: Скриншот

Пара сходила на балет "Эсмеральда", а потом журналисты встретили их в вестибюле театра, задали вопрос о балете, а потом внезапно спросили про развод. После чего Путин и его жена с явным облегчением сообщили, что расстались. Потому что они друг друга практически не видят.

[ + – ] Владимир Путин и его первая жена Людмила Путина - архивные снимки Фото: Скриншот

Людмила Путина и до этого нечасто появлялась на ТВ, а после этого и вовсе пропала с радаров. Но оказалось, что она нашла новую любовь – некоего Артура Очеретного, бывшего организатора праздников. Она вышла замуж во второй раз и стала Людмилой Очеретной, удачливой бизнес-вумен, не без помощи бывшего мужа.

Людмила Путина с 2000-х занималась так называемым Центром развития русского языка, который был создан под нее. Но занималась не слишком усердно. Зато получила в личное пользование уникальный объект недвижимости в центре Москвы.

[ + – ] Дом деда Льва Толстого на Воздвиженке, отданный Людмили Путиной Фото: Скриншот

Это так называемый "Дом Волконского", особняк, который принадлежал деду Льва Толстого и который тот описывал в своем монументальном романе "Война и мир".

Мэрия Москвы и Управделами президента передали дореволюционное имение по улице Воздвиженка, 9 в центре Москвы центру Путиной. В нем сделали ремонт, надстроив два этажа, и переименовали в Центр развития межличностных коммуникаций. Сейчас им руководит новый муж Путиной Артур Очеретный.

Сама она числится на незначительной должности в центре и получает очень неплохую зарплату – сначала миллион рублей в месяц, а потом и два, еще она выписывает себе солидные премии. За два года бывшая супруга Путина "заработала" 232 миллиона рублей.

Также Центру развития межличностных коммуникаций часто жертвуют деньги структуры и банки, связанные с Путиным, которые себе забирает его бывшая жена. Три крупнейших спонсора: мэрия Москвы, "Газпромбанк" и "Северсталь" близкого к Путину олигарха Алексея Мордашова. Всего за три года от мэрии Центр получил 175 миллиона рублей, от "Газпромбанка" – 140 миллионов рублей и от "Северстали" – 100 миллионов.

Очеретный сдал старинное здание в аренду компании "Меридиан", которая принадлежит Путиной, а уже она сама сдает его в аренду банкам, коммерческим фирмам и даже фастфуду "Бургер-Кинг". Сколько стоит такого рода недвижимость в центре Москвы – подсчитать сложно, но не менее 165 миллионов долларов.

Также Людмила Путина и ее второй муж Артур Очеретный приобрели ряд объектов недвижимости в Европе, которую сейчас клеймит позором президент РФ и его соратники. Примечательно, но все это места, связанные с первым браком Людмилы, именно сюда она ездила с Владимиром Путиным и, видимо, сохранила к этим местам сентиментальные чувства.

[ + – ] Людмила Путина и ее второй муж Артур Очеретный Фото: Скриншот

Так, сейчас она и ее новый муж владеют виллой в Биаррице, курортном городе на юге Франции, где есть вилла и у ее дочери, Катерины Тихоновой. Правда там Людмила и ее муж не появлялись с начала войны в Украине.

[ + – ] Вилла Людмилы Путиной в Биаррице Фото: Скриншот

Приобрела она роскошные апартаменты в швейцарском Давосе и две квартиры в испанской Малаге в закрытом многоквартирном комплексе, окруженном садами и бассейнами.

Стоило все это не менее 10 миллионов долларов. Напомним, Людмила Путина и Артур Очеретный пока не находятся под санкциями ЕС, или США.

[ + – ] Владимир Путин и его первая жена Людмила Путина Фото: Комсомольская правда

А вот любовница Путина Алина Кабаева – с недавних пор находится. Она еще недавно жила со своими детьми в Швейцарии, но с началом войны ей пришлось вернуться в Россию.

Также в санкционный список попала некая Наталья Попова, жена, или любовница главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.