Журналісти з'ясували, наскільки багата Людмила Путіна, колишня дружина російського президента

Виявилося, що після розлучення з Володимиром Путіним Людмила стала дуже заможною жінкою та живе собі на втіху.

Президент РФ Володимир Путін і його дружина Людмила Путіна розлучилися у 2013 році. І з того часу про колишню першу леді Росії відомо дуже мало. Але Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування та з'ясував, що Людмила Путіна не бідує та цілком успішна в бізнесі, а головне — у новому шлюбі.

Про розлучення подружжя Путіних стало відомо раптово, і сюжет зняли за дуже незграбно зрежисованим сценарієм.

[ + – ] Володимир Путін і його перша дружина Людмила Путіна повідомили про розлучення в сюжеті про балет Фото: Скриншот

Пара сходила на балет "Есмеральда", а потім журналісти зустріли їх у вестибюлі театру, запитали про балет, а потім раптово запитали про розлучення. Після цього Путін і його дружина з явним полегшенням повідомили, що розлучилися, тому що вони одне одного практично не бачать.

[ + – ] Володимир Путін і його перша дружина Людмила Путіна — архівні знімки Фото: Скриншот

Людмила Путіна і до цього нечасто з'являлася на ТБ, а після цього взагалі зникла з радарів. Але виявилося, що вона знайшла нове кохання — якогось Артура Очеретного, колишнього організатора свят. Вона вийшла заміж удруге та стала Людмилою Очеретною, щасливою бізнесвумен, не без допомоги колишнього чоловіка.

Людмила Путіна з 2000-х займалася так званим Центром розвитку російської мови, який створили під неї. Але займалася не надто старанно. Натомість отримала в особисте користування унікальний об'єкт нерухомості в центрі Москви.

[ + – ] Дім діда Льва Толстого на Воздвиженці, відданий Людмилі Путіній Фото: Скриншот

Це так званий "будинок Волконського", маєток, який належав дідові Льва Толстого та який описаний у монументальному романі "Війна і мир".

Мерія Москви й Управління справами президента передали дореволюційний маєток на вулиці Воздвиженка, 9 у центрі Москви центру Путіної. У ньому зробили ремонт, надбудувавши два поверхи, та перейменували на Центр розвитку міжособистісних комунікацій. Нині ним керує новий чоловік Путіної Артур Очеретний.

Сама вона значиться на незначній посаді в центрі й отримує дуже непогану зарплату — спочатку мільйон рублів на місяць, а потім і два, ще вона виписує собі солідні премії. За два роки колишня дружина Путіна "заробила" 232 мільйони рублів.

Також Центру розвитку міжособистісних комунікацій часто жертвують гроші структури та банки, пов'язані з Путіним, які собі забирає його колишня дружина. Три найбільші спонсори: мерія Москви, "Газпромбанк" і "Сєвєрсталь" близького до Путіна олігарха Олексія Мордашова. Всього за три роки від мерії Центр отримав 175 мільйонів рублів, від "Газпромбанку" — 140 мільйонів рублів і від "Сєвєрсталі" — 100 мільйонів.

Очеретний здав старовинну будівлю в оренду компанії "Меридіан", яка належить Путіній, а вже вона сама здає її в оренду банкам, комерційним фірмам і навіть фастфуду "Бургер-Кінг". Скільки коштує така нерухомість у центрі Москви — підрахувати складно, але не менше 165 мільйонів доларів.

Також Людмила Путіна та її другий чоловік Артур Очеретний придбали низку об'єктів нерухомості в Європі, яку зараз ганьбить президент РФ і його соратники. Але все це місця, пов'язані з першим шлюбом Людмили, саме сюди вона їздила з Володимиром Путіним і, мабуть, зберегла до цих місць сентиментальні почуття.

[ + – ] Людмила Путіна та її другий чоловік Артур Очеретний Фото: Скриншот

Так, зараз вона та її новий чоловік володіють віллою в Біарріці, курортному місті на півдні Франції, де є вілла і її дочки, Катерини Тихонової. Щоправда, там Людмила та її чоловік не з'являлися з початку війни в Україні.

[ + – ] Вілла Людмили Путіної в Біарріці Фото: Скриншот

Придбала вона розкішні апартаменти у швейцарському Давосі та дві квартири в іспанській Малазі в закритому багатоквартирному комплексі, оточеному садами та басейнами.

Коштувало все це щонайменше 10 мільйонів доларів. Нагадаємо, Людмила Путіна й Артур Очеретний поки не перебувають під санкціями ЄС або США.

[ + – ] Володимир Путін і його перша дружина Людмила Путіна Фото: Комсомольська правда

А ось коханка Путіна Аліна Кабаєва віднедавна перебуває. Вона ще недавно жила зі своїми дітьми у Швейцарії, але з початком війни їй довелося повернутися в Росію.

Також у список санкцій потрапила якась Наталія Попова, дружина або коханка голови Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.